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Власть

Депутаты требуют отменить тендер по 14 малым ГЭС

Депутаты требуют отменить тендер по 14 малым ГЭС, считая его коррупционным. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Курманкул Зулушев.

По его словам, постановление о тендере противоречит закону об электроэнергетике. Многие люди сами покупают участки земли, чтобы построить там малые ГЭС. Недавно в Кемине построили мини-ГЭС на три мегаватта. А потом Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования решил выставить малые ГЭС на тендер.

«По малым ГЭС речь идет и о реках — Папан или Ак-Бура, протяженность которых составляет не менее 100 километров. Правительство объявляет тендер на 100 километров? Но нет ни проекта, ни технико-экономического обоснования. Граждане сами на свои средства готовы строить малые ГЭС. Не надо препятствовать этому. Я считаю, что в объявленном тендере на строительство малых ГЭС есть коррупционная составляющая. Нужно признать постановление о тендере на 14 малых ГЭС недействительным. Либо ЖК вмешается и сам признает его таким. За границей есть многоэтажные дома, которые сами обеспечивают себя электроэнергией. А у нас препятствия чинят тем, кто хочет малые ГЭС строить», — возмутился депутат.

Отметим, что ранее решение о проведении тендера на малые ГЭС раскритиковал другой депутат — Кубанычбек Нурматов. Он уверен, что правительство Кыргызстана тормозит строительство малых ГЭС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52695/
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