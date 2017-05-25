Депутаты требуют отменить тендер по 14 малым ГЭС, считая его коррупционным. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Курманкул Зулушев.

По его словам, постановление о тендере противоречит закону об электроэнергетике. Многие люди сами покупают участки земли, чтобы построить там малые ГЭС. Недавно в Кемине построили мини-ГЭС на три мегаватта. А потом Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования решил выставить малые ГЭС на тендер.

«По малым ГЭС речь идет и о реках — Папан или Ак-Бура, протяженность которых составляет не менее 100 километров. Правительство объявляет тендер на 100 километров? Но нет ни проекта, ни технико-экономического обоснования. Граждане сами на свои средства готовы строить малые ГЭС. Не надо препятствовать этому. Я считаю, что в объявленном тендере на строительство малых ГЭС есть коррупционная составляющая. Нужно признать постановление о тендере на 14 малых ГЭС недействительным. Либо ЖК вмешается и сам признает его таким. За границей есть многоэтажные дома, которые сами обеспечивают себя электроэнергией. А у нас препятствия чинят тем, кто хочет малые ГЭС строить», — возмутился депутат.

Отметим, что ранее решение о проведении тендера на малые ГЭС раскритиковал другой депутат — Кубанычбек Нурматов. Он уверен, что правительство Кыргызстана тормозит строительство малых ГЭС.