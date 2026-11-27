Россия поставляет в Кыргызстан семена мягкой и твердой пшеницы, кукурузы, ячменя, сорго, соевых бобов. Такие данные содержатся в четвертом аналитическом обзоре по экспорту семян сельскохозяйственных растений в КР, который подготовил Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ («Агроэкспорт»).

Указано, что в республике пашня занимает около 1,3 миллиона гектаров. В структуре площадей преобладают зерновые культуры — кукуруза, пшеница и ячмень, картофель и овощи, плодовые и ягодные культуры.

В настоящее время местные семеноводческие хозяйства обеспечивают только 18–20 процентов потребности страны в сертифицированных семенах зерновых культур. Зависимость страны от поставок импортных семян сахарной свеклы доходит до 100 процентов.

В 2025 году Кыргызстан импортировал семян основных сельскохозяйственных культур на сумму 12,2 миллиона долларов. Россия входила в топ-5 поставщиков с долей около 8 процентов.