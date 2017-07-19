Представители Liglass Trading заверяют, что деньги заплатят и каскад построят

Представитель Liglass Trading Ииржи Войтеховский заверил журналистов, что две ГЭС Верхненарынского каскада они построят и перечислят обещанные деньги. Об этом он заявил накануне в Нарыне.

«Я не понимаю, почему Чешский экспортный банк не знает о наших инвестициях в Кыргызстан. Мы были в банке в прошлом году и в начале этого года», — заявил Ииржи Войтеховский.

Он рассказал, что через неделю после подписания контракта в Кыргызстан приехала группа инженеров Liglass Trading для первого исследования объекта. При этом Нацэнергохолдинг предоставил предварительное технико-экономическое обоснование проекта, которое будет актуализировано Liglass Trading за свой счет.

«Если мы ошибемся и не выполним то, что обещали, то мы оставляем примерно $57 миллионов в уставном капитале ЗАО «Верхненарынские ГЭС». Все налоги мы платим в полном размере, у нас нет никаких льгот», — заключил Йиржи Войтеховски.

Он сообщил, что глава компании Майкл Смелик приедет в Кыргызстан 26 июля и даст официальную пресс-конференцию, чтобы ответить на все вопросы.