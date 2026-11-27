В городе Манасе близится к завершению строительство нового пятиэтажного здания Южного регионального научного центра сердечно-сосудистой хирургии (ЮРНЦССХ). Этот проект должен в 10 раз увеличить количество операций на открытом сердце и закрыть потребности более 4 миллионов жителей юга Кыргызстана. За созданием этой инфраструктуры стоит известный кардиохирург профессор Калдарбек Абдраманов, который в этом году отмечает 70-летний юбилей.

Современные стадионы, футбольные поля и оздоровительные комплексы, безусловно, важны для страны. Но не менее нужны республике современные медицинские центры, где гражданам могут оказывать качественную помощь.

В первую очередь это касается лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), которые не первый год остаются основной причиной смертности населения страны. Среди причин — высокогорье, недостаточный уровень развития медицины и не самые здоровые традиции питания.

Кто такой Калдарбек Абдраманов

Всю свою жизнь Калдарбек Абдраманов посвятил спасению тяжелых пациентов. За 40 лет работы кардиохирургом он помог выжить десяткам тысяч соотечественников. Но главное, за последние 30 лет его врачебная, научная и административная деятельность сформировала саму инфраструктуру кыргызской кардиологии и кардиохирургии.

Калдарбек Абдраманов учредил и возглавил Научно-исследовательский институт хирургии сердца и трансплантации органов (НИИХСиТО) в Бишкеке, которым руководил в 2005–2011 годах. Еще тогда он планировал построить в столице современный кардиологический центр и приложил для этого максимум усилий. Вопросы финансирования и строительства уже были решены на самом высоком уровне, но из-за бюрократии и частой смены руководства страны и отрасли проект так и не состоялся.

Как вспоминает журналист Александр Шепеленко, став первым директором НИИХСиТО, Калдарбек Абдраманов сразу взялся за системные преобразования: решал кадровые проблемы, налаживал организацию новых структур и жесткий контроль за дорогостоящими операциями. Это позволило очистить центр от недобросовестных дельцов и случайных людей, пользовавшихся ситуацией в отрасли.

«Хватало в этом центре и серых кардиналов, анонимщиков со связями среди столь же беспринципных политиков, готовых на все, чтобы занять руководящее кресло или продвинуть на эту должность своего человека, независимо от стажа, специальности и опыта», — отмечает Александр Шепеленко.

По его словам, после смены власти в апреле 2010 года этим силам при безразличии руководства страны и Минздрава удалось с грубыми нарушениями закона сместить Калдарбека Абдраманова — до сих пор единственного в республике профессора кардиохирургии — с поста директора НИИХСиТО. Это произошло как раз в тот момент, когда строительство нового центра в Бишкеке уже было согласовано. Оппоненты добились отставки руководителя, но в итоге пострадала сама медицина: планы по возведению столичного центра сошли на нет.

Тем не менее даже в тех условиях Калдарбеку Абдраманову удалось реализовать инициативу, за которую медицинское сообщество безуспешно боролось 30 лет: при поддержке своего старшего наставника академика РАН Лео Бокерии он добился присвоения Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА) имени Исы Ахунбаева.

Создание центра на юге

После отстранения от руководства столичным институтом Калдарбек Абдраманов с 2012 года возглавил Южный региональный научный центр сердечно-сосудистой хирургии. Сначала там открыли филиал, а затем создали полноценный институт, что избавило тяжелобольных жителей южных областей от необходимости ехать на операции в Бишкек.

Сам профессор подчеркивает, что, будучи учеником и продолжателем дела академиков Исы Ахунбаева и Мирсаида Миррахимова, он просил у руководства страны лишь об одном — помочь со зданиями и современным оборудованием для обоих государственных центров, обещая подготовить кадры самостоятельно.

«Как сказал когда-то один из чиновников от медицины, мы «работали в условиях юрты»! Но такое не может продолжаться долго. В конце концов эти наши желания стали сбываться, но для этого потребовалось семь лет! — рассказывает Калдарбек Абдраманов. — Спасибо президенту за то, что он выделил финансовые средства, и сегодня уже возведены стены пятиэтажного здания ЮРНЦССХ в Манасе. Уже в скором будущем этот центр станет одним из крупнейших не только у нас, но и в Центральной Азии».

Раньше кардиологов, кардиохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов для страны готовили в России — сам Калдарбек Абдраманов 10 лет жил и учился мастерству в Москве. После создания НИИХСиТО и ЮРНЦССХ в республике появилась собственная клиническая ординатура, через которую уже прошли и получили практику сотни молодых врачей.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/2 Фото из личного архива Калдарбека Абдраманова

Кроме того, по словам Александра Шепеленко, Калдарбек Абдраманов проявил стратегическую дальновидность: видя, что население республики за годы суверенитета выросло и государственные службы перестают справляться с нагрузкой, он активно способствовал открытию альтернативных частных кардиослужб в Бишкеке и Оше. Сегодня эти клиники укрепились в кадровом плане и вносят весомый вклад в лечение пациентов.

В 1990-е в Кыргызстане проводилось не более 150–200 операций на сердце в год. Сегодня в двух государственных центрах, основанных Калдарбеком Абдрамановым, делают минимум в десять раз больше операций. А если прибавить к этому показатели частных клиник Бишкека и Оша, созданных при его участии, цифру можно смело утроить.

Таким образом, сегодня кыргызстанские кардиохирурги выполняют около 2 тысяч операций на сердце в год, а эндоваскулярные хирурги и инвазивные кардиологи проводят более 3 тысяч инвазивных процедур. И все же этого пока недостаточно: сейчас помощь получают лишь около трети всех нуждающихся.

Новые горизонты Манаса

Именно поэтому завершение строительства пятиэтажного корпуса ЮРНЦССХ в Манасе имеет критическое значение для здравоохранения страны. Если сегодня центр делает до 300 операций на открытом сердце в год, то с вводом нового здания эта цифра может вырасти до 3 тысяч. Это позволит практически полностью закрыть потребность южного региона, где живут более 4 миллионов граждан.

Калдарбек Абдраманов встречает свое 70-летие в активной работе и рассчитывает на подготовленную им смену.

«Я надеюсь, что там будут работать более 100 молодых врачей, кардиологов, кардиохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов, которых за последние годы мы специально подготовили в клинической ординатуре ЮРНЦССХ. Пусть когда-нибудь в будущем, глядя на эти фотографии, люди вспомнят историю развития этой ключевой отрасли медицины и смогут увидеть ее истоки. Удачи всем! Берегите свое сердце!» — говорит он.

Вклад этого человека в здравоохранение Кыргызстана невозможно игнорировать. Коллеги, ученики и соратники желают главному кардиохирургу республики здоровья, благополучия и дальнейшей плодотворной работы на благо пациентов.