Еврокомиссия предложила распространить ограничения на криптовалютный сектор Кыргызстана в рамках 22-го пакета санкций против России. Об этом сообщило The Kyiv Independent со ссылкой на чиновника ЕС, выступившего на условиях анонимности.

По данным издания, Брюссель намерен применить механизм, позволяющий запретить операции с криптовалютными компаниями целой страны. Собеседник издания заявил, что европейская сторона ранее обсуждала с властями Кыргызстана риски обхода санкций.

Если предложение одобрят, лицам и компаниям под юрисдикцией ЕС запретят прямые и косвенные операции с зарегистрированными в Кыргызстане поставщиками криптоуслуг, включая платформы обмена и перевода криптоактивов. Для принятия санкционного решения необходимо согласие всех 27 государств Евросоюза.

Отметим, представляя новый пакет 23 ноября, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ограничения затронут криптовалютные и платежные сети в России, а также в третьих странах, помогающих обходить санкции. Конкретные государства она не назвала.

Правовой механизм для таких ограничений ЕС создал в июле 2026 года. Он позволяет вводить запрет на операции с криптокомпаниями из государства, включенного в специальный перечень, без отдельного внесения каждой организации в санкционные списки. Сам по себе такой запрет не прекращает деятельность криптобирж и обменников внутри Кыргызстана.

По состоянию на 27 ноября опубликованного решения ЕС о введении новых ограничений против криптовалютного сектора Кыргызстана обнаружить не удалось. Содержание зарегистрированного проекта регламента и приложений к нему пока недоступно для общественности.

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Напомним, что 23 ноября Еврокомиссия представила проект 22-го пакета санкций против России, предусматривающий ограничения в отношении криптовалютных и платежных сервисов. Кыргызстан в той публикации не упоминался.

Власти республики тем временем усиливают меры по снижению санкционных рисков. По данным Минэкономики на 5 ноября, «АБанк» прекратил деловые отношения со 115 компаниями, «Элдик Банк» — со 169. Еще 41 организация проходила проверку или мониторинг. Кроме того, Минфин принял решение о добровольной ликвидации ОАО «Процессинг КейДжи», попавшего под санкции Великобритании.