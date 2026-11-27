Подготовка к Общереспубликанскому тестированию (ОРТ) создает неравные условия для школьников, поскольку дополнительные занятия и услуги репетиторов доступны не всем семьям. Об этом сегодня заявил депутат Жогорку Кенеша Алишер Козуев на заседании депутатской группы «Эл үмүтү — Ата Журт».

По его словам, в регионах особое внимание зачастую уделяют лишь нескольким наиболее сильным ученикам, которых дополнительно готовят к высоким результатам и получению «золотых» сертификатов.

Алишер Козуев отметил, что у детей из семей, которые могут оплачивать дополнительные занятия и поездки в районные центры, больше шансов набрать около 200 баллов и выше.

«А остальные 90-95 процентов учеников остаются без такого внимания. Так быть не должно», — подчеркнул он.

Парламентарий предложил организовать полноценную подготовку к ОРТ непосредственно в школах, включив необходимые навыки и формат тестовых заданий в образовательную программу.

По его мнению, это позволит выпускникам готовиться к тестированию без обязательного посещения платных курсов и уменьшит зависимость результатов от финансовых возможностей родителей.

В ответ директор Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) Чынара Батракеева сообщила, что 66,6 процента участников ОРТ набирают более 110 баллов.

По ее словам, между школьной успеваемостью и результатами тестирования существует прямая связь: ученики, которые хорошо учатся в школе, как правило, показывают хорошие результаты и на ОРТ.

Глава ЦООМО добавила, что тестирование проверяет не только предметные знания, но и способность применять их на практике.

Она также заметила, что центр продолжает проводить разъяснительную работу со школами.