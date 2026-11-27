В Оше за девять месяцев 2026 года родили 111 несовершеннолетних девушек. Это в два раза больше, чем за весь 2025-й. Такие данные на заседании, посвященном вопросам ранних браков, озвучил эксперт отдела по контролю за соблюдением прав детей, женщин и семьи института омбудсмена Канзаман Тажибаев.

По его словам, в прошлом году в южной столице родили 55 несовершеннолетних девушек. Из них 20 были жительницами самого Оша.

За девять месяцев этого года из 111 родивших несовершеннолетних 45 проживали в Оше, остальные приехали из регионов.

Мониторинг охватил два государственных стационара и три частные клиники.

Канзаман Тажибаев связал рост показателей с недостаточным взаимодействием городских служб.

«Это свидетельствует о недостаточной межведомственной работе на городском уровне, в том числе о слабом взаимодействии между управлениями труда и социального обеспечения, милицией и отделами образования», — отметил он.

По информации Министерства здравоохранения, в 2025 году на учет по беременности поставили 327 несовершеннолетних девушек. Из них 315 родили. Четверым роженицам было по 14 лет, одной — 13 лет.

Кроме того, 39 несовершеннолетних девушек сделали аборт.