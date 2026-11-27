В государственном комплексе «Ынтымак-Ордо» 27 ноября проходит II форум «Инвестиционный вектор: Государство и бизнес, открытый диалог» с участием председателя кабинета министров — руководителя администрации президента Адылбека Касымалиева.

Организаторами мероприятия выступили Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызстана совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и Торгово-промышленной палатой.

Как отметил глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров, главная цель мероприятия — укрепление доверия между государством и бизнесом, устранение барьеров для инвесторов и повышение ответственности государственных органов.

«Наша общая цель — улучшение инвестиционного климата и обеспечение ежегодного роста притока прямых иностранных инвестиций не менее чем на 20 процентов. Достичь этого можно только через открытый диалог и совместное решение проблем», — подчеркнул Сабиров.

Также участники обсуждают создание Совета инвесторов при высшем руководстве страны, развитие регулярного диалога с бизнесом, совершенствование механизмов сопровождения инвестиционных проектов и цифровизацию взаимодействия государства и инвесторов через автоматизированную информационную систему «Инвестиции».

По данным Национального агентства по инвестициям, в 2023–2026 годах кабинет министров заключил с инвесторами 91 инвестиционное соглашение на общую сумму 12,4 миллиарда долларов. Из них 33 соглашения на 3,6 миллиарда долларов подписаны в 2026 году.

Кроме того, в текущем году заключено 19 соглашений о государственно-частном партнерстве на общую сумму более 31,4 миллиарда сомов.