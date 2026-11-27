Организован выезд специалистов Министерства природы на свалки твердых бытовых отходов в Чуйской области в целях их инвентаризации. Были организованы встречи с акимами районов, мэров городов и айыл окмоту.

Было установлено постоянное возгорание и тление (выброс парниковых газов). Такой процесс происходит на всех стихийных свалках без должного технического проектирования и наличия системы дегазации. Наблюдается смешивание биологических отходов с ТБО, грубые нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических норм.

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Отмечена слабая координация и организация работы по управлению ТБО органами МСУ на местном уровне.

Выявленные нарушения:

• образование стихийных свалок в каждом селе;

• несанкционированное, без ограждений (загрязнение за пределами свалки), практически во всех свалках наблюдается самовозгорание, тление;

• смешивание с ТБО биологических отходов (трупов домашних животных, птиц), отсутствие ям Беккари и с другими опасными отходами;

• стихийное размещение отходов на территории жилой зоны, вдоль рек;

• полное отсутствие практики сортировки и переработки;

• несоблюдение СЗЗ (санитарно-защитной зоны), водоохранной зоны;

• нахождение в пределах границы воздушно-полетной полосы.

Министерством был проведен анализ по состоянию каждой свалки, зафиксированы на дронах, отобраны пробы воды, почвы в районе свалок. Выданы предписания ответственным представителям ОМСУ по каждой свалке в областях, приняты административные меры, выставлены иски за ущерб, причиненный порчей земель, выданы предписания на устранение выявленных нарушений в адрес ОМСУ.

По итогам встреч, совместно с ОМСУ рассмотрены и сокращены свалки за счет централизации свалок соседних сел, закрытия старых свалок.

В Чуйской области общее количество свалок сокращено с 17 до 14.