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Общество

Скандал. Властям Кыргызстана говорили не сотрудничать с Liglass Trading CZ

В Кыргызстане разгорается скандал вокруг энергетического проекта между правительством Кыргызстана и Liglass Trading CZ, s.r.o. по строительству и вводу в эксплуатацию Ак-Булунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхненарынского каскада. Эта компания также стала победителем тендера на строительство десяти малых ГЭС.

Сегодня стало известно, что Посольство КР в Австрии и Чехии и МИД рекомендовали не заключать договор с чешской компанией Liglass Trading CZ, s.r.o. 

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Ранее Национальный энергохолдинг обратился к дипломатам с просьбой рассмотреть возможность сотрудничества с Liglass Trading CZ, s.r.o.   

Наша дипломатическая миссия, проверив информацию, направила в Министерство иностранных дел КР свои рекомендации. Посольство отметило, что чешская компания не вызывает доверия. Выяснилось, что Liglass Trading CZ, s.r.o. втянута в судебные тяжбы, где решается вопрос о ее банкротстве.  

В посольстве отметили, что все данные получены из официальных источников. Дипломаты направили в МИД КР рекомендации не сотрудничать с этой компанией.
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