Компания Liglass Trading выступила с официальным заявлением

Liglass Trading недоумевает и грустит из-за разразившегося скандала. На заработавшем сайте компании появилось официальное заявление.

«Прежде всего хотим выразить недоумение и некоторую грусть по поводу того, что вместо гордости за чешскую компанию, которая была успешной в открытом международном тендере, имеют место попытки поиска и намеки на существование каких-то конспиративных теорий, которые могут нанести ущерб компании и целому проекту. Прежде всего потому, что этот большой и престижный тендер может привести к огромному развитию двухсторонних торговых отношений и может открыть двери другим чешским инвесторам в данном регионе», — говорится в завлении.

Отмечается также, что краеугольным камнем успеха был и остается факт, что компания уверена в стабильной бизнес-среде в Кыргызстане, полностью доверяет его политической репрезентации и верит, что принятые обязательства будут до конца исполнены в соответствии с документацией к сделке. Поэтому Liglass Trading стремилась получить этот престижный контракт и инвестировала в подготовку к тендеру огромную энергию и значительные финансовые средства.

«Этой уверенности и доверия наверняка не хватило иным хозяйствующим субъектам, государственным или частным, которые не приняли участие в тендере и теперь пытаются изменить ситуацию», — убеждены в Liglass Trading.

В свою защиту чешская Liglass Trading приводит сразу несколько доводов:

структура собственников компании прозрачная;

компания работает над реализацией конкретного проекта инвестирования в гидроэлектростанции в Кыргызстане;

она принадлежит к группе компаний, контролируемых Майклом Смеликом. Эти компании совместно с их деловыми партнерами принимали участие в реализации энергетических проектов с использованием возобновляемых источников по всему миру;

Liglass Trading не получает гранты, субсидии или иную поддержку и не пользуется услугами Чешского экспортного банка, EGAP, агентуры Чехтрейд или других аналогичных организаций, связанных с чешским государством;

она не является членом каких-либо профессиональных организаций;

не имеет задолженности по налогам на территории Чехии;

Liglass Trading не имеет ничего общего с компанией Liglass, a.s., ни финансово, ни персонально.

Что касается тендера на строительство малых ГЭС, то в заявлении подчеркивается, что Liglass Trading участвовала в открытом конкурсе, внесла гарантийный взнос, представила техническую документацию.

В Liglass Trading подчеркивают, что компания активна на территории Кыргызстана уже полтора года и продолжила деятельность своих партнеров, которые работали в Кыргызстане на протяжении трех лет.

При строительстве будут привлекаться местные специалисты для проектирования, закупок и строительства. А проект по строительству двух ГЭС Верхненарынского каскада реализуют при поддержке армянской компании GIDEPINVEST.

Liglass Trading также заверяет, что проблем с финансами не будет. В этом направлении она сотрудничает с Green Capital и Pantheon, у которых есть опыт финансирования энергетических проектов с использованием возобновляемых источников.

Однако более подробных данных предоставлено не будет. Liglass Trading обязана сохранять конфиденциальность в отношении договоров о финансировании.