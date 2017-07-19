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Общество

Сайт Liglass Trading, закрытый после скандала, заработал. Обновился

Срочно отправленный после скандала на реконструкцию сайт Liglass Trading вновь заработал. Правда, со страниц полностью исчезли данные о других проектах компании.

Сейчас в разделе «Проекты» представлены лишь технические характеристики плана по строительству малых ГЭС и двух станций Верхненарынского каскада. Из прежних данных осталась только скромная запись об общем объеме выполненных проектов.

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«Liglass Trading является чешской торговой и инвестиционной компанией, основанной в 2003 году. В сотрудничестве с нашими деловыми партнерами нам удалось создать корпоративную группу, которая является известным и надежным игроком в области строительства и эксплуатации фотоэлектрических и гидроэлектростанций по всей Европе. Мы участвуем в проектах с суммарной мощностью более 1 ГВт и стоимостью более $2 миллиардов», — указано на сайте.

Компания на обновленном сайте представила целый список своих партнеров — Green Capital (Швейцария), Gidepinvest (Армения), Pantheon Partners SRL (США, Мексика), BDO (Чехия), Patienttrac (США).

Отмечается, что большинство этих компаний — инвестиционные. Они занимаются привлечением финансов, специализируются на корпоративных финансах, слияниях и поглощениях, а также на оказании консультационных, бухгалтерских и налоговых услуг. 

Среди перечисленных на сайте компаний лишь одна — армянская Gidepinvest имеет опыт строительства гидротехнических сооружений.
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