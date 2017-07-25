Скандал с Liglass Trading. Новые подробности

Скандал вокруг строительства десяти малых ГЭС и двух станций Верхненарынского каскада чешской компанией Liglass Trading продолжается. И чем больше чиновники Кыргызстана и представители самого иностранного инвестора пытаются убедить общественность в чистоте своих помыслов, тем больше сомнений возникает.

Президентское лобби

На поверку многообещающие чехи оказались чуть ли не мошенниками: денег нет, опыта строительства тоже. Власти Кыргызстана контракт с ними разрывать не собираются, ждут уплаты $37 миллионов, чтобы погасить долг перед ОАО «Русгидро». А журналисты тем временем находят и находят новые данные о скандальной компании.

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Стало известно, что компанию Liglass Trading CZ Кыргызстану предложил президент Чехии Милош Земан. В этом он сам признался в интервью чешскому радио. Он рассказал, что разговор о Liglass Trading CZ велся с президентом КР Алмазбеком Атамбаевым на международной выставке EXPO-2017 в Астане.

Президент Чехии Милош Земан рассказал, что не владел полной информацией о Liglass Trading.

По его словам, на каждой из подобных встреч продвигаются интересы чешских компаний. Он пояснил, что если Министерство торговли и промышленности Чехии сообщает, что это надежные фирмы, то их интересы лоббируют.

Есть и еще одна любопытная деталь, которую раскопали чешские журналисты. Письмо от главы канцелярии президента Чехии Вратислава Менара написано на английском с кучей ошибок. Да и инициалы главы аппарата президента Кыргызстана Сапара Исакова указаны неверно. Журналисты пришли к выводу, что письмо не подвергалось проверке и корректировке, а это лишь вызывает дополнительные вопросы.

Смелик заговорил

Шумиха в СМИ вынудила руководство Liglass Trading все-таки пойти на контакт. Сначала представитель компании Йиржи Войцеховски, будучи в Кыргызстане, убеждал всех в прозрачности помыслов, затем этим же занялся ее официальный владелец Майкл Смелик. Он дал интервью пражскому бюро Радио «Свобода».

В нем Майкл Смелик опроверг сведения чешской прессы. Он согласился с тем, что его фирма «небольшая с точки зрения товарооборота за последние годы». Но при этом добавил, что она относится к группе компаний под его руководством и обладает 12-летним опытом в сфере строительства возобновляемых источников энергии.

«Этот бизнес так и делается. Я им занимаюсь по всему миру. Всегда выбирается одна компания, без долгов и с ясной структурой собственности. Мы, например, участвовали в разработке 19 электростанций в Англии. Мы всегда сотрудничаем с местными компаниями. Мы работали и в Италии, Словакии, Чехии, России — словом, везде», — рассказал Майкл Смелик.

Майкл Смелик говорил об опыте строительства энергообъектов, но ни одного конкретного проекта так и назвал.

Владелец Liglass Trading заявил, что большая часть денег, которые он собирается вложить в возведение ГЭС, это его «личные накопления». При этом выяснилось, что лицензии на строительство у Liglass Trading нет. Однако и в этом ее владелец не видит проблем и сложностей.

Здесь на меня начались нападки: мол, у вас нет лицензий, вы не производите турбин. Я говорю: и что? У меня менеджерская компания, которая нанимает лучших экспертов в регионе и сотрудничает с местными компаниями. Майкл Смелик

Еще об одном директоре Liglass Trading — Йиржи Войцеховски известно, что он был учредителем компании «Сити-фуд» в Бишкеке. Эта контора занималась поставкой небольших партий водки в Европу. На месте, где располагался бывший офис фирмы, сейчас идет стройка.

Август расставит по местам?

Когда Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования подписывал соглашение с Liglass Trading, было заявлено, что эта компания в течение месяца оплатит долг страны «Русгидро». Правда, чиновники забыли уточнить, что для начала акционеры Нацэнергохолдинга должны одобрить сделку.

Внеочередное собрание акционеров Нацэнергохолдинга состоится 4 августа. Если на нем одобрят соглашение с Liglass Trading, то только с этого дня пойдет отсчет 30 дней для выплаты $37 миллионов «Русгидро».

Между тем вопрос о том, действительно ли у компании есть деньги на стройку и выплату отступных, все равно остается открытым. В Нацэнергохолдинге сообщили, что только после одобрения соглашения станет известно, через какой банк Liglass Trading отправит деньги.

Тот самый Майкл Смелик тоже не раскрывает финансовых источников. Лишь намекает, что расскажет обо всех инвесторах, которых привлек для финансирования проекта, позже. Сейчас же из данных, размещенных на спешно обновленном сайте Liglass Trading, известно лишь, что из всех партнеров есть только одно предприятие, которое действительно имеет опыт строительства энергомощностей: армянская Gidepinvest.