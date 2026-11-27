Теперь держатели карт Mastercard Black Edition от KICB могут воспользоваться эксклюзивным предложением от «Яндекс Еда». Заказ ужина из ресторана или кафе, доставка продуктов из магазина стала более выгодной. Если Вы не хотите тратить время на поездку по пробкам в магазин, то заказывайте доставку в приложении «Яндекс Go», в разделе «Еда». Также насладиться вкусным ужином из любого кафе стало еще приятнее.

Всем пользователям карты Mastercard Black Edition от KICB доступна скидка в размере 50 процентов на сумму до 450 сомов на один заказ. По акции пользователи Mastercard Black Edition от KICB могут сделать три заказа в месяц со скидкой.

Воспользоваться предложением могут резиденты и нерезиденты КР, открывшие карту в любой валюте в KICB: в мобильном приложении, в подразделении банка.

А для активных пользователей мобильного приложения «Яндекс. Go» доступна возможность заказать премиальную карту Mastercard Black Edition от KICB бесплатно. Скачайте мобильное приложение KICB по ссылке во всплывающем баннере, и по промокоду в приложении «Яндекс. Go» закажите карту с бесплатным годовым обслуживанием и выпуском.

Как активировать специальное предложение и получить премиальную карту бесплатно?

При заказе еды найдите всплывающий баннер в приложении «Яндекс Go».

Скачайте мобильное приложение KICB, если у вас еще его нет. Пройдите идентификацию.

В разделе сервисы выберите «Заказать карту», введите промокод из приложения «Яндекс Go».

Промокод является уникальным и может быть использован одним клиентом только один раз.

Начните пользоваться картой сразу после оформления

Вам не нужно ждать изготовления пластиковой карты — в мобильном приложении KICB доступен моментальный выпуск цифровой карты Mastercard Black Edition. Она активируется за считаные минуты: сразу после оформления вы сможете увидеть реквизиты, привязать карту к сервису «Яндекс Еда» и сделать первый заказ со скидкой 50 процентов.

При заказе карт без промокода бесплатное годовое обслуживание недоступно. Для пользователей, прошедших удаленную идентификацию в мобильном приложении KICB, заказ премиальной карты Mastercard Black Edition доступен только в национальной валюте.

Акция действует до 28.02.2027 года.

Позвольте себе больше выгодных покупок вместе с KICB Mastercard Black Edition!

Лицензия НБ КР № 046.