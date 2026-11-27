Кыргызстан и Китай обсудили объединение энергосистем и строительство трансграничной линии электропередачи для поставок электроэнергии из КНР. Ввод необходимой энергетической инфраструктуры в промышленную эксплуатацию планируется в декабре 2027 года. Об этом стало известно по итогам первого заседания кыргызско-китайской рабочей группы по электроэнергетике в формате «правительство — предприятия», состоявшегося 26 ноября в Циндао (Китай).

Заседание прошло под совместным председательством министра энергетики КР Алтынбека Рысбекова и главы Государственного управления по энергетике КНР Вана Хунчжи.

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В рамках встречи стороны провели официальную церемонию обмена экземплярами межведомственного соглашения о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, подписанного 23 сентября 2026 года.

Выступая на заседании, Алтынбек Рысбеков подчеркнул важность практической реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран во время государственного визита председателя Китая Си Цзиньпина в Кыргызстан в августе.

Особое внимание участники уделили вопросам объединения энергосистем двух государств, строительству трансграничной линии электропередачи для импорта электроэнергии из КНР в КР, а также электроснабжению промышленного парка в приграничной зоне.

По словам чиновника, Министерство энергетики Кыргызстана практически завершило проработку вопросов финансирования строительства необходимой энергетической инфраструктуры.

Он предложил поэтапный график реализации проекта, предусматривающий ввод объекта в промышленную эксплуатацию в декабре 2027 года.

Кроме того, представители двух стран обменялись информацией о развитии электроэнергетических отраслей, обсудили технические и организационные вопросы реализации проекта и определили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества.

По итогам встречи глава Минэнерго КР пригласил Вана Хунчжи посетить республику с официальным визитом и провести в Бишкеке второе заседание совместной рабочей группы.