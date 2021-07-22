Попытка Улукбека Марипова. Как власти продавали MegaCom и что из этого вышло

Каждая очередная власть Кыргызстана не теряет надежды продать компанию «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom). Последние семь лет чиновники ищут нового владельца для акций сотового оператора.

Редакция 24.kg собрала все, что известно о попытках государства реализовать MegaCom и что из того вышло.

Трижды провальные аукционы

В июле 2014 года 51 процент акций ЗАО «Альфа Телеком» (MegaCom) передан в собственность государства. Напомним, декретом временного правительства 20 мая 2010 года за № 44 национализировано 49 процентов акций этой компании. На момент национализации остальные акции ЗАО находились в собственности компаний Southfield Management Inc и Vesatel Unitеd Limited, фактически принадлежавших Алексею Елисееву. Позже решением суда сделки купли-продажи акций признаны недействительными. Их вернули государству как конфискованное по приговору суда у Алексея Елисеева имущество.

С этого момента и начинается игра под названием «продать/не продать MegaCom».

Уже через год, в июне 2015-го, правительство решило включить ЗАО «Альфа Телеком» в список объектов для приватизации. В кабмине тогда признавали, что компания прибыльная, но на развитие идет слишком мало средств. В будущем первоначальная стоимость будет потеряна, и в итоге государство проиграет. За счет средств от продажи сотового оператора правительство планировало построить дорогу вокруг озера Иссык-Куль.

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На продажу компанию выставили только в феврале 2016 года со стартовой ценой 19 миллиардов 7 миллионов сомов. Дату аукциона дважды переносили, но желающих купить компанию так и не нашлось.

В сентябре 2016 года «Альфа Телеком» повторно выставили на продажу, снизив цену акций на четверть — до 14,4 миллиарда сомов. В бюджет даже заложили доходы от продажи сотового оператора, но аукцион не состоялся.

В марте 2017 года MegaCom вновь попытались продать, уменьшив стартовую сумму до 13,5 миллиарда сомов. Но аукцион не состоялся и в третий раз тогда ФУГИ принял решение о прямой продаже компании.

Все для чайной королевы

В сентябре 2017 года появился неожиданный претендент на госпакет акции «Альфа телекома». Заявку подала бизнес-вумен из России Елена Нагорная. Она оказалась крупнейшим импортером чая и кофе из Африки.

Выглядело это как минимум странно: с чего вдруг весьма скромный импортер продуктов вдруг решил заняться коммуникациями.

Проверка деятельности Елены Нагорной обнажила неприятные факты. Большинство компаний оказались пустышками с громко звучащими названиями типа «Торговый альянс Африки в России». Нашлись у ОсОО, которые принадлежат потенциальному покупателю сотового оператора, и сложности с финансами.

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«Компания, принадлежащая Нагорной, по которой имеются сведения в международной базе данных Duns & Bradstreet, — ОсОО «Контраст-Ти». Импортирует чай и кофе из Кении. Она произвела продажи в последний отчетный период на $64 тысячи и имела убытки в $3 тысячи. Стоимость компании оценивается в отрицательные $70 тысяч», — рассказывал тогда гражданский активист, а ныне посол Кыргызстана в Великобритании Эдиль Байсалов.

Были также предположения, что за Еленой Нагорной стояли более серьезные российские бизнесмены или чиновники. Но проверить это не удалось. Позже ФУГИ прекратил с бизнесвумен переговоры.

Толпы желающих, но ни одной сделки

В 2018 году инвесторы и потенциальные покупатели MegaСom посыпались просто как из рога изобилия. Сначала о своем желании купить компанию заявил несостоявшийся инвестор «Умного города» — ОсОО «АКА минералз энд майнинг».

Компания известна тем, что за один вечер сменила не только название, но и род деятельности.

За несколько часов до сделки по «Умному городу» она стала называться «АКА Инвест». А офис ее находился на территории чайханы «Кашгарка» на Аламединском рынке. В 2019 году выяснилось, что ОсОО может быть связано с семьей небезызвестного Хабибулы Абдукадыра. Журналисты связывают его с экс-заместителем председателя Государственной таможенной службы Райымбеком Матраимовым, серыми схемами на таможне и контрабандой грузов.

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В феврале 2018 года компания ALF Consulting SA выразила заинтересованность в приобретении 100 процентов акций ЗАО «Альфа Телеком». Из открытых источников в интернете стало известно, что ALF Consulting SA основана в 2004 году. Это небольшая частная компания в сфере консалтинговых услуг в области менеджмента, расположенная в Женеве (Швейцария). Она имеет пять штатных сотрудников и генерирует ежегодный доход в размере $1,38 миллиона. Уставный капитал — 100 тысяч швейцарских франков, полностью оплаченный, разделенный на одну тысячу акций в размере 100 швейцарских франков на предъявителя. Директором является Патрик Биттель.

В других источниках указано, что ALF Consulting SA является посредником для 496 офшорных компаний.

В ФУГИ поступило обращение компании Goldenkey Asset Investment & Management. Компания также была готова купить 100 процентов акций MegaСom. Goldenkey Asset Investment & Management создана 17 июня 2011 года и находится в Сеуле. Генеральным директором является Ким Сек-Хюн. В 2015-м она изменила название на Goldenkey Asset Investment & Management. До этого компания называлась Frontier Management Co. Asset, Ltd.

На ее сайте было заявлено, что «Goldenkey Asset Investment & Management ищет новые неординарные инвестиционные возможности для своих клиентов». Однако суммы вложений нигде не указаны, кроме того, что к 2020 году компания намерена достичь рыночной стоимости активов, которыми управляет от имени инвесторов, в $5 миллиардов.

В марте желание приобрести «Альфа Телеком» выразила MFT Services SA — акционерное общество, занимающееся торговлей автомобильным топливом. Основана в 2013 году и зарегистрирована в Женеве. Капитализация — 100 тысяч швейцарских франков. По данным открытых источников, MFT Services SA имеет отношение к 691 офшору на Британских Виргинских островах.

В то же время Фонд по управлению госимуществом объявил тендер по отбору компании для проведения оценки ЗАО «Альфа Телеком». Комиссия не могла четыре месяца определиться с оценщиком, а потом ФУГИ и вовсе отменил тендер.

Ни с одним из претендентов на госдолю сотовой компании сделку так и не заключили.

Пусть будет государственной

Столько неудачных попыток найти инвестора для «Альфа Телекома» отбило у государства желание продавать компанию. В октябре 2018 года теперь уже экс-глава ФУГИ Ренат Тулебердиев заявил, что MegaСom должен остаться государственным.

В новую программу приватизации госимущества сотовый оператор уже не вошел.

Прошло два года, в Кыргызстане сменилась власть, а вместе с ней и планы относительно ЗАО «Альфа телеком». Кабинет министров готовит масштабную программу приватизации госимущества. Хотят продать все, что не приносит дохода. Пока в программе приватизации 32 объекта, в том числе и MegaСom.

Найдется ли на сей раз желающий купить компанию со скандальной историей и продолжающимися судебными разбирательствами?