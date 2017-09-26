Елена Нагорная, готовая купить MegaCom, — крупнейший импортер кофе и чая из Африки.

На официальном сайте Елены Нагорной указано, что она родилась 3 марта 1976 года в городе Невинномысске Ставропольского края.

В 2004 году окончила Московский институт иностранных языков и международных связей. В 2013 году прошла профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАХНИС) по программе «Организация парламентской деятельности».

Опыт в сфере грузоперевозок (1997-2006), торговле и производстве чая и кофе (с 2006 года по настоящее время). Имеет хорошие деловые связи со странами Африки, начавшиеся с импорта чая и кофе и углубившиеся до партнерства в области развития деловых отношений с Кенией, а затем и с другими странами.

Под руководством Елены Нагорной разработана программа «Система здорового питания для людей различных возрастов, включая детей». В 2014 году основала Некоммерческое партнерство содействия сотрудничеству отечественных и африканских организаций «Торговый альянс стран Африки», в котором занимает пост генерального директора.

Елена Нагорная является учредителем журнала «Качественные и безопасные продукты питания» и членом экспертного совета при комитете Госдумы РФ по промышленности.

Кроме того, она возглавляет ООО «Африка ТМ», «Дом Кении», целью работы которых является содействие поставкам и продвижению кенийских товаров на российский рынок.

Ранее в ФУГИ ИА «24.kg» сообщили, что Елена Нагорная готова купить ЗАО «Альфа Телеком» и согласна со всеми условиями сделки. Представители Елены Нагорной в Москве отказались комментировать подробности. Сама покупательница в настоящее время находится в Бишкеке на переговорах.