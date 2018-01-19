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Экономика

Инвестор «Умного города» хочет купить MegaCom

Инвестор проекта «Умный город» хочет купить MegaCom. Фонд по управлению государственным имуществом подтвердил ИА «24.kg» информацию о поступлении предложения от ОсОО «Ака минералз энд майнинг».

В письме на имя председателя Фонда по управлению государственным имуществом говорится, что «Ака минералз энд майнинг» готово купить сто процентов активов ЗАО «Альфа Телеком» с последующим инвестированием в развитие и модернизацию компании. Инвестор согласен подписать соглашение о неразглашении информации.

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ФУГИ предложение принял и готов рассмотреть его.

ЗАО «Альфа Телеком» неоднократно выставляли на аукцион, однако никто из инвесторов не проявил к нему интереса. Фонд по управлению госимуществом напрямую нашел покупателя — россиянку Елену Нагорную. Но позже и она отказалась от сделки. Сто процентов акций сотового оператора оценили в 13,5 миллиарда сомов.

Согласно условиям проекта, ОсОО «Ака минералз энд майнинг» вкладывает в реализацию «Умного города» 15 процентов — $9 миллионов. Совместно с Beijing China Veterns Lingxin Capital Management компания займется подготовкой специалистов по работе с оборудованием и программным обеспечением.
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