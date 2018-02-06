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Общество

Что известно об очередном покупателе сотовой компании MegaCom

В Фонд по управлению государственным имуществом поступила заявка от ALF Consulting SA, которая выразила заинтересованность в приобретении 100 процентов акций ЗАО «Альфа Телеком».

Как рассказал ИА «24.kg» глава ФУГИ Ренат Тулебердиев, ему не известно, откуда инвесторы и чем занимается компания.

«Мы направили запрос в МИД. Позже станет ясно. Заявка пришла по электронной почте. Каких-то подробностей не указано. Компания будет вести переговоры с ЗАО «Альфа Телеком» и заключать соглашение о неразглашении», — пояснил он.

Из открытых источников в Интернете стало известно, что ALF Consulting SA основана в 2004 году. Это небольшая частная компания в сфере консалтинговых услуг в области менеджмента, расположенная в Женеве (Швейцария). Она имеет пять штатных сотрудников и генерирует ежегодный доход в размере $1,38 миллиона. Уставный капитал — 100 тысяч швейцарских франков, полностью оплаченный, разделенный на одну тысячу акций в размере 100 швейцарских франков на предъявителя. Директором является Патрик Биттель.

В других источниках указано, что ALF Consulting SA является посредником для 496 оффшорных компаний.

Руководство ФУГИ пока не может подтвердить, что именно эта компания намерена купить MegaCom. «Мне известно ровно столько же, сколько и вам», — отметил глава фонда Ренат Тулебердиев.

В то же время переговоры с еще одним желающим купить сотового оператора не увенчались успехом. ОсОО «Ака минералз энд майнинг» провело только одну встречу с руководством MegaCom. Соглашение о неразглашении информации не подписано.

По последним данным, MegaCom оценили в 13,5 миллиарда сомов.

Конкретных условий ALF Consulting SA не выставила. Не озвучена и стоимость покупки ЗАО «Альфа Телеком». «В письме указано только то, что компания заинтересована рассмотреть возможность, но на каких условиях и за какую цену, нет», — добавил глава ФУГИ.

Напомним, ранее премьер-министр КР Сапар Исаков говорил, что правительство решило привлечь к продаже MegaCom юридическую фирму. Поскольку 100 процентов акций ЗАО «Альфа Телеком» включены в перечень объектов, подлежащих приватизации, в настоящее время ФУГИ готовится к проведению тендера на закупку оценочных услуг. Будет проведена работа по повторной оценке объекта. Сколько заплатят оценщику, пока неизвестно.
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