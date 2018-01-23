Инвестор «Умного города» и покупатель MegaCom. Что о нем известно

Фонд по управлению государственным имуществом опять нашел покупателя для MegaCom. И опять сомнительного. Только по той простой причине, что к мобильным технологиям эта компания не имеет никакого отношения. К тому же она засветилась в другом крупном проекте, реализуемом правительством Кыргызстана.

«Умный город» пока остается на бумаге, как и продажа ЗАО «Альфа Телеком». Оба проекта многомиллионные, но как будто преследуемые злым роком.

После безуспешной попытки сторговаться с бизнес-леди Еленой Нагорной, ФУГИ приступил к изучению предложения от ОсОО «Ака минералз энд майнинг». Той самой компании, которая готова вложить в реализацию «Умного города» $9 миллионов.

Несите ваши денежки

MegaCom готовы продать за 13,5 миллиарда сомов. По нынешнему курсу это практически $200 миллионов. Безусловно, покупатель должен понимать, что судебные разбирательства и модернизация компании лягут на его плечи. Он должен быть финансово состоятельным, чтобы потянуть такие расходы.

Потенциальный покупатель MegaCom также вкладывает $9 миллионов в проект «Умный город» и берет на себя обязательства по обучению сотрудников.

На первый взгляд, дочка крупной немецкой нефтегазовой компании AKA Petroleum может располагать серьезными финансами и реализовать два затратных проекта в Кыргызстане.

Настораживает то, что «Ака минералз энд майнинг» появилась на рынке недавно и особой активности не проявляла.

Какое отношение геология имеет к технологиям

По данным портала «Открытый бюджет», в 2015 году «Ака минералз энд майнинг» заплатила 100 сомов за вывоз мусора, перевела на счет Государственного агентства промышленности, энергетики и недропользования 6,1 миллиона сомов в качестве гарантийного взноса и 26 тысяч сомов за участие в аукционе. Позже ГКПЭН вернул ОсОО гарантийный взнос. На этом финансовые переводы компании заканчиваются.

То, что «Ака минералз энд майнинг» участвовала в аукционе на получение права пользования месторождением природных ископаемых, не удивляет. Судя по названию и основному виду деятельности, ОсОО занимается добычей минералов и горных пород. С IT-технологиями она не связана.

AKA Petroleum также является учредителем ОсОО «Терексай жаштары», которое добывает сурьму на месторождении Кассан. Этим ОсОО руководит Токтосун Мамбетович Туманбаев. Он также возглавляет ОсОО «СпецГидроЭнергоСтрой».

«Терексай жаштары» с 2013 года заплатила налогов 274,9 миллиона сомов. В настоящее время ничего не добывает.

В ГКПЭН ИА «24.kg» рассказали, что «Ака минералз энд майнинг» претендовала на месторождение сурьмы Терек Блок XVII — C1 участок «Южный». Его продавали со стартовой ценой в $100 тысяч. Компания смогла предложить лишь $110 тысяч. Месторождение отдали другому разработчику за $130 тысяч, а ОсОО вернули гарантийный взнос в 6,1 миллиона сомов.

Как «Ака минералз энд майнинг» стала «Ака Инвест»

Продолжаем детально изучать покупателя MegaCom. На портале «ОсОО.kg» указано, что в состав учредителей «Ака минералз энд майнинг» внесены изменения 7 января 2018 года в 4.30. Это выходной день, да и время нерабочее, чтобы вносить какие-то изменения. Указана либо некорректная информация, либо перед подписанием соглашения по проекту «Умный город» спешно вносились изменения в состав учредителей.

Возвращаемся на сайт Министерства юстиции, чтобы проверить вид деятельности компании, однако ее уже не оказалось в базе данных. По сохраненным ссылкам удалось выяснить, что «Ака минералз энд майнинг»... сменила название.

Теперь компания называется «АКА Инвест». Ее учредителями также являются Касым Муратович Курбанов и AKA Petroleum.

Изменился и вид деятельности, который ранее вызывал сомнения. Мгновенно ОсОО, занимающееся разработкой месторождений, перепрофилировалось и углубилось в информационные технологии и вычислительную технику. Перерегистрация проведена 19 января.

Изменился и адрес регистрации ОсОО. «Ака минералз энд майнинг» располагалось на улице Воронежской, 21. «АКА Инвест» зарегистрировано на Жибек Жолу, 120.

По первому адресу расположен частный дом, по второму — чайхана «Кашгарка»... Несолидно как-то для крупного инвестора, владеющего состоянием минимум в $210 миллионов.

Кому продают MegaCom?

В ФУГИ ИА «24.kg» рассказали, что предложение от «Ака минералз энд майнинг» поступило 9 января. MegaCom провел для покупателя презентацию, а чиновники изучают детали сделки.

К слову отметим, что в Государственной налоговой службе не существует «АКА Инвест». ИНН так и закреплен за «Ака минералз энд майнинг».

А теперь главный вопрос. Соглашение по «Умному городу» правительство заключало с ОсОО «Ака минералз энд майнинг». От имени этой компании направлено предложение в ФУГИ о покупке MegaCom. Как правительство намерено объяснить, что компания сменила название и род деятельности? И являются ли прежние договоренности легитимными?