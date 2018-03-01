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Общество

Недвижимость, экология, развлечения. Что известно о новом покупателе MegaCom

Желающие купить MegaCom выстраиваются в очередь. То Фонд по управлению государственным имуществом не мог найти ни одного желающего, неоднократно проводя аукцион за аукционом, то теперь за месяц появилось сразу три потенциальных покупателя.

В начале февраля в ФУГИ поступило обращение от швейцарской компании ALF Consulting SA. До этого инвестор «Умного города» «Ака минералз энд майнинг» также заявил о намерении купить MegaCom. Накануне о намерении купить сотового оператора заявила южно-корейская компания Goldenkey Asset Investment & Management.

О фирме известно мало, несмотря на то, что у нее есть официальный сайт. Большинство страниц пустые либо заполнены размытой информацией.

Компания занимается управлением активами, альтернативными инвестициями в сфере недвижимости, энергетики и возобновляемых источников энергии, охраны окружающей среды, науки и технологии, досуга. В частности, она инвестирует в гольф-клубы и другие развлекательные заведения.

Как поясняет самая компания, «Goldenkey Asset Investment & Management ищет новые, неординарные инвестиционные возможности для своих клиентов». Однако суммы вложений нигде не указаны, кроме того, что к 2020 году компания намерена достичь рыночной стоимости активов, которыми управляет от имени инвесторов, в $5 миллиардов.

Компания создана 17 июня 2011 года и находится в Сеуле. Генеральным директором является Ким Сек-Хюн. В 2015-м она изменила название на Goldenkey Asset Investment & Management. До этого компания называлась Frontier Management Co. Asset, Ltd.

Напомним, 100 процентов акций ЗАО «Альфа Телеком» включены в перечень объектов, подлежащих приватизации. В настоящее время ФУГИ готовится к проведению тендера на закупку оценочных услуг для повторной оценки компании. Сколько заплатят оценщику, пока неизвестно.

Срок прошлогодней оценки истекает 2 марта. Год назад 100 процентов акций сотового оператора оценили в 13,5 миллиарда сомов.

О новой переоценке MegaCom в ФУГИ не могут предоставить информацию. По Закону «О государственных закупках» необходимо объявить тендер. Завершена ли подготовка к нему, неизвестно.

ЗАО «Альфа Телеком» неоднократно выставляли на аукцион, однако никто из инвесторов не проявил к нему интереса. Фонд по управлению госимуществом напрямую нашел покупателя— россиянку Елену Нагорную. Но позже и она отказалась от сделки.
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