История арбитражных разбирательств Кыргызстана

Накануне компания Centerra Gold Inc. объявила о начале арбитражного разбирательства против правительства Кыргызстана.

Centerra намерена привлечь правительство к ответственности за все убытки и ущерб, возникшие в результате недавних действий против КГК и рудника «Кумтор», в случае если разногласия не урегулируют.

Кыргызстану отвечать в арбитражах за действия против иностранных инвесторов приходится не первый раз. 24.kg собрало всю историю международных судов республики.

Золотые суды

Судиться с властями Кыргызстана канадской Centerra Gold не привыкать. Из последних событий: в конце апреля 2016 года в офисе «Кумтор Голд Компани» в Бишкеке прошли обыски. Позже посыпались судебные иски в местные суды за нарушение экологического законодательства. В итоге суд обязал «Кумтор Голд Компани» выплатить 350,3 миллиона сомов за ущерб экологии.

«Центерра» пригрозила международным арбитражем за отказ исполнять договоры. Споры тянулись год. В итоге стороны пришли к согласию. Между правительством и «Кумтор Голд Компании» подписали новое соглашение по Кумтору, касающееся экологической составляющей проекта.

Банки, редкие металлы и отели

1

В суд на Кыргызстан подавал экс-владелец «Манас Банка» Валерий Белоконь. 24 октября 2014 года Международный арбитражный суд в Париже (Франция) обязал правительство Кыргызстана выплатить владельцу ЗАО «Манас Банк» Валерию Белоконю $16,5 миллиона.

Кыргызстан подал апелляцию, и суд встал на сторону республики. Валерий Белоконь до сих пор настаивает на том, что Кыргызстан должен выплатить ему положенные деньги.

2

30 июня 2014 года арбитраж при Московской торгово-промышленной палате (МТПП) обязал КР выплатить $118 миллионов канадской горнодобывающей компании Stans Energy из-за аннулирования лицензии на месторождения Кутессай-II и Калесай.

Споры между сторонами продолжались пять лет.

В августе 2019-го суд вынес решение в пользу истца и постановил выплатить компании компенсацию в $24 миллиона.

3

В ноябре 2013-го тот же арбитраж обязал Кыргызстан выплатить $23 миллиона по иску гражданина Кореи Ли Джон Бэка и ОсОО «Центральноазиатская корпорация по развитию СЭЗ».

4

Подавала на нас в суд и турецкая компания Sistem Muhendislik Insaat Sanayive Ticaret A.S. (бывшие владельцы отеля «Пинара Бишкек», ныне «Ак-Кеме»). По их заявлению арестовывались акции Кыргызстана в Centerra Gold Inc. на сумму $11,4 миллиона.

Международный арбитраж по отелю «Ак-Кеме» закончился в пользу Кыргызстана.

5

В городе Гааге (Нидерланды) рассматривался иск бывшего акционера ОАО «АзияУниверсалБанк» Михаила Надели, требования по которому составляют $260 миллионов. Суд не удовлетворил его требования.

6

В Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) рассматривался иск Consolidated Exploration Holdings (акционеры ЗАО «Джеруй алтын») на $548 миллионов. Спор удалось урегулировать новым владельцам лицензии на разработку Джеруя. Они договорились с казахским холдингом Visor, и тот отозвал исковые требования к Кыргызстану.

Дорожные скандалы

В октябре 2019 года Федеральный суд округа Колумбия (США) частично удовлетворил заявление турецкой компании Entes Industrial Plants, Construction and Erection Contracting Co. Inc. (Entes). Компания добивалась признания и приведения в исполнение в США арбитражного решения на $25 миллионов по спору с Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызстана о нарушении контрактных обязательств.

В Центре судебного представительства заявили, что по делу вынесли только memorandum opinion, то есть предварительное заключение.

Общественность убеждали, что дело касается только Минтранса, а не Кыргызстана как государства. В Министерстве транспорта и дорог разбирательство не комментировали. Но данные из открытых источников показывают, что доводы кыргызской стороны американский суд не услышал. Арбитраж вынес меморандумное заключение, что Кыргызстан как государство отвечает по обязательствам Минтранса и должен выплатить $25 миллионов.

За разрыв соглашений придется платить

Подать иск в международный арбитраж на ОАО «Электрические станции» собиралась и китайская компания ТВЕА. Правда, пока дело до этого не дошло.

Была опасность и того, что нас могут засудить неудавшиеся инвесторы Верхненарынского каскада Liglass Trading. Но и они, благо, отказались от затеи.

Иначе Кыргызстан мог получить два международных разбирательства по одному и тому же проекту.

А вот компания «РусГидро» подала иск в суд в Гааге, чтобы вернуть $37 миллионов, затраченных на строительство Верхненарынского каскада. Кыргызстан пытается договориться с россиянами, идут переговоры, даже обсуждается вариант возможного возврата компании в реализацию проекта. Из открытых источников известно, что даты проведения устных слушаний по делу еще не определены. Но оно не приостановлено.

Решением премьер-министра Темира Сариева в апреле 2016 года четыре пансионата, находящиеся на территории КР («Золотые пески», «Рохат НБУ», «Дилором» и «Бостон»), перешли под юрисдикцию нашей страны.

Узбекистан подал иск в арбитражный суд.

Соседи считают, что нарушено соглашение между государствами бывшего СССР от 1992 года о пользовании объектами, которые после развала Союза оказались на территории другой республики. В декабре 2017-го сообщили, что вопрос урегулировали. Для этого правительство предлагало заключить с кабмином РУз соглашение.

По новому документу земли пансионатов должны были остаться собственностью Кыргызстана, а имущество вновь вернулось бы в собственность узбекской стороны. При этом соседи после оформления прав собственности на имущество брали обязательство довести пансионаты до уровня трех-четырех звезд с возможной круглогодичной работой.

После подписания соглашения Узбекистан должен был отозвать иск из международного арбитража. Но рассмотрение вопроса в Международном центре по урегулированию споров (МЦУИС) продолжается.

Новые суды и новые проблемы

В 2019 году на Кыргызстан подал в суд Национальный центр комплексной переработки минерального сырья Казахстана. Известно об этом стало только из сообщений Центра судебного представительства.

С Кыргызстана требуют $49,9 миллиона из-за строительства металлургического завода.

Кыргызстан должен был представить свое заявление защиты к концу июля 2020 года. Дата слушаний на сегодня неизвестна.

В ноябре 2018 года швейцарские компании VIP Kyrgyzstan Holding AG and Menacrest AG v. Kyrgyz Republic, дочерние холдинга VEON (международная телекоммуникационная компания, ранее именовавшаяся «ВымпелКом») инициировали арбитражное разбирательство против Кыргызстана.

От республики требуют компенсацию в $58 миллионов из-за налоговых мер, принятых к оператору Sky Mobile (сотовый оператор Beeline).

Истцы направили заявление в конце января 2020 года, а Кыргызстан должен был представить возражения к середине августа 2020 года. Слушания назначены на конец января 2022 года. Республика убеждена, что требования истцов необоснованны.

Проблемный MegaCom

Власти Кыргызстана несколько лет подряд пытались продать компанию MegaCom. Желающих приобрести сотового оператора не нашлось, в том числе и потому, что по нему тянется как минимум десяток судебных тяжб. И это только те разбирательства, о которых когда-то сообщал Фонд по управлению государственным имуществом.

В отношении MegaCom ведут разбирательства о признании недействительными договора купли-продажи акций, публичных торгов по реализации имущества, договоров купли-продажи и изъятия имущества, о взыскании задолженности по кредитным договорам, о признании недействительным договора уступки прав требования. Есть иски Генеральной прокуратуры и несколько уголовных дел.

В 2017 году российская компания Penwell инициировала арбитражное разбирательство против Кыргызстана.

Она требует $298 миллионов в качестве компенсации за предполагаемую конфискацию его контрольного пакета в 51 процент акций в MegaCom. Слушания должны были пройти еще в прошлом году. Пока ни одна из сторон спора не сообщила о его завершении.