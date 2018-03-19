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Экономика

Офшоры и автомобильное топливо. Что известно об очередном покупателе MegaCom

Компания MFT Services SA выразила заинтересованность в приобретении 100 процентов акций ЗАО «Альфа Телеком». В Фонд по управлению государственным имуществом поступило соответствующее обращение, сообщила пресс-служба ведомства.

MFT Services SA — акционерное общество, занимающееся торговлей автомобильным топливом. Основана в 2013 году и зарегистрирована в Женеве. Капитализация — 100 тысяч швейцарских франков.

По данным открытых источников, MFT Services SA имеет отношение к 691 офшору на Британских Виргинских Островах.

Компанию возглавляет Морис Тейлор, окончивший Брауновский университет. Ранее он работал в банке BNP Paribas. Кроме того, является членом правления в Quadia SA и с 1998 года — директором группы компаний Cronos Ltd. Он имеет многолетний опыт консультаций в области международного торгового финансирования.

По последним данным, MegaCom оценили в 13,5 миллиарда сомов.

Покупкой MegaCom заинтересовалась еще одна швейцарская компания. ALF Consulting SA — небольшая частная компания в сфере консалтинговых услуг в области менеджмента, расположенная в Женеве (Швейцария). Она имеет пять штатных сотрудников и генерирует ежегодный доход в размере $1,38 миллиона. Уставный капитал — 100 тысяч швейцарских франков, полностью оплаченный, разделенный на одну тысячу акций в размере 100 швейцарских франков на предъявителя. Директором является Патрик Биттель.

В других источниках указано, что ALF Consulting SA является посредником для 496 офшорных компаний.

В то же время переговоры с еще одним желающим купить сотового оператора не увенчались успехом. ОсОО «Ака минералз энд майнинг» провело только одну встречу с руководством MegaCom. Соглашение о неразглашении информации не подписано.

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Поступила заявка и от южнокорейской компании Goldenkey Asset Investment & Management. Компания занимается управлением активами, альтернативными инвестициями в сфере недвижимости, энергетики и возобновляемых источников энергии, охраны окружающей среды, науки и технологии, досуга. В частности, она инвестирует в гольф-клубы и другие развлекательные заведения.

Компания создана 17 июня 2011 года и находится в Сеуле. Генеральный директор — Ким Сек-Хюн. В 2015-м она изменила название на Goldenkey Asset Investment & Management. До этого компания называлась Frontier Management Co. Asset, Ltd.
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