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Экономика

Нашелся покупатель MegaСom

Компанию MegaСom готова купить гражданка России Елена Нагорная. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Фонде по управлению государственным имуществом.

Отмечено, что Елена Нагорная подала заявку на покупку ЗАО «Альфа Телеком». Комиссия уже ее рассмотрела и подтвердила состоятельность претендента. В настоящее время идут переговоры.

Елена Нагорная готова выполнить все выставленные условия по сделке, представить банковские счета и перевести деньги в ближайшее время.

В России она имеет несколько компаний.

По условиям продажи компании претенденты должны представить ценовое предложение о приобретении 100 процентов акций не ниже суммы в 13,5 миллиарда сомов. Покупатель должен уплатить 7 процентов комиссионного сбора сверх цены продажи. Он берет на себя все судебные иски.

MegaСom продают методом прямого договора, так как назначенные аукционы не состоялись
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