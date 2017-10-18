Продажа MegaCom. Кто стоит за Еленой Нагорной?

Пока кипели выборные и поствыборные страсти, в Кыргызстане разгорался очередной скандал. На этот раз — вокруг продажи ЗАО «Альфа Телеком».

Персона потенциального покупателя сотового оператора сразу вызвала много вопросов. Дама, владеющая в России довольно скромным бизнесом, нашла $100 миллионов на покупку скандальной компании с массой судебных разбирательств.

Не исключено, что Елена Нагорная, подавшая заявку на покупку MegaCom, окажется подставным лицом больших людей из российской политики.

Расследование активиста

Продажа MegaCom не дает спокойно спать активисту Эдилю Байсалову. Сначала он «терроризировал» кыргызских чиновников и чешских инвесторов, договорившихся о строительстве малых ГЭС и Верхненарынского каскада, и вывел их на чистую воду. Сделку отменили. Теперь принялся за Елену Нагорную.

Как можно продать крупнейшую госкомпанию случайной москвичке с компаниями, в самой успешной из которых годовой оборот меньше $70 тысяч? Эдиль Байсалов

«Кто эта тетушка? Чем занимается? Как может частное лицо купить телефонную компанию в чужой стране? С чего вы решили, что мы можем ей доверить крупнейшую госкомпанию, второго налогоплательщика после «Кумтора»? Ту самую курицу, несущую золотые яйца. С самого начала было понятно, что не может человек, у которого личный автомобиль Toyota Rav4 куплен в кредит, приобрести компанию за $212 миллионов», — объяснил свое любопытство Эдиль Байсалов.

Он уверен, что за Еленой Нагорной стоят «большие люди». «Все попытки узнать о ней по открытым источникам не дали результатов. У Нагорной несколько квартир, по одной не погашена ипотека. Есть 30 соток дачного участка с несколькими строениями», — выяснил Эдиль Байсалов.

В биографической справке, размещенной на официальном сайте, Елена Нагорная представлена как бизнес-леди, заработавшая миллионы на продаже африканского чая и кофе. Эдиль Байсалов раскопал на просторах Интернета ее резюме, в котором отражены сведения, не указанные на сайте.





Высшее образование она получила лишь в 28 лет, окончив Московский педагогический государственный университет по специальности «Лингвистика и межкультурная коммуникация», но с 20 лет трудится в сфере грузовых перевозок.

В официальной информации не указана трудовая деятельность Нагорной в 2000-х годах. Именно это и насторожило Эдиля Байсалова.

В найденном резюме указано, что Нагорная работала в качестве менеджера по логистике в компании «Тиралана». Фирма на данный момент ликвидирована. Ее учредителем числится Федор Сергеевич Лобанов, 1974 года рождения. Он же сын российского бизнесмена Сергея Лобанова, который фигурировал в деле с обыском тогда еще главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова.

«Сергей Лобанов и Андрей Бельянинов просто неразлучны и идут вместе по жизни. И сейчас они вместе. За Еленой Нагорной, скорее всего, стоит именно бывший председатель кыргызско-российской межправительственной комиссии и личный друг нашего действующего президента Андрей Бельянинов», — считает Эдиль Байсалов.

«Перед публикацией столь громкой информации я решил перестраховаться и перепроверить данные не только через Интернет, но и через знакомых, которых попросил навести справки в адресно-справочных бюро Москвы. Сергей и Федор Лобановы прописаны в Москве по улице Большая Филевская, дом 57, квартира 10. Какое-то время назад в карточке учета Сергея Лобанова был указан адрес: Рублевское шоссе, дом 99, корп.5, квартира 2. Недвижимость принадлежит нашему герою — Андрею Бельянинову», — рассказал Эдиль Байсалов.

Дипломаты и чекисты молчат

Фонд по управлению государственным имуществом сразу после одобрения заявки Елены Нагорной о покупке MegaCom направил запросы во все компетентные органы. Напомним, сообщение об успешном поиске покупателя датировано 26 сентября. Ни МИД, ни ГКНБ до сих пор не ответили. В ведомствах ссылаются на то, что аналогичные запросы направлены в российские государственные органы.

Как пояснил ИА «24.kg» глава ФУГИ Болсунбек Казаков, работа по данной сделке ведется. Результатов пока нет. Что касается расследования Эдиля Байсалова, чиновник сказал: «Я думаю вызвать его на дебаты. Что мешает ему найти инвесторов, привести их в Кыргызстан и участвовать в аукционе? Никто не запрещает. Это просто фантастические домыслы. Тем самым он наносит вред инвестиционному климату. Он явно человек с больным воображением».

Династия Лобановых

Вернемся к расследованию активиста. Какого именно Сергея Лобанова имел в виду Эдиль Байсалов?

К российской таможенной службе имеют отношения два Лобанова, но один Викторович, а другой Юрьевич.

Генерал-майор таможенной службы Сергей Викторович Лобанов в 2013 году был советником руководителя ФТС России. Контракт с ним приказали заключить до достижения им предельного возраста — до 1 мая 2015 года. До этого Лобанов занимал должность начальника Главного организационно-инспекторского управления.

Сергей Юрьевич Лобанов — президент группы «Арсеналъ». Советником Бельянинова никогда не был. Именно об этом Лобанове говорил представитель Следственного комитета Сергей Маркин, называя его учредителем «не менее 15 различных фирм, чья деятельность тесно связана с ФТС России», когда проводили скандальные обыски у Бельянинова. Ему 35 лет. Он никак не может иметь 43-летнего сына Федора, как утверждает Эдиль Байсалов.

Сергей Викторович Лобанов к производимым тогда обыскам отношения не имел.

ИА «24.kg» связалось с Сергеем Юрьевичем Лобановым. Он признался, что не имеет отношения к покупке MegaCom.

Если бы я хотел купить компанию, действовал бы официально, учитывая, что в Кыргызстане есть моя страховая компания. Мне нет смысла скрываться. Мои доходы и финансы проверял ваш регулятор, когда выдавал лицензию на открытие филиала. На госслужбе никогда не работал. Сергей Юрьевич Лобанов

У Сергея Лобанова действительно есть сын Федор, но 2012 года рождения. «С Лобановым Сергеем Викторовичем никаких родственных и кровных связей у меня нет», — отметил он.

Выходит, расследование Эдиля Байсалова увело его в другую сторону, и он не смог разобраться в Лобановых — кто из них был советником, а кто фигурировал в деле Бельянинова.

Серьезные люди

Явных доказательств того, что Бельянинов и Лобанов являются наставниками Елены Нагорной, нет. Но то, что у нее есть покровители, не скрывают даже в ФУГИ.

Все переговоры с инвесторами проходят через меня. Распоряжения сверху нам не давали. Наоборот, президент говорит, чтобы мы тщательно все проверили, чтобы не получилось, как с Liglass Trading. Заместитель председателя ФУГИ Бакыт Мураталиев

Чиновники ФУГИ уверены, что Елену Нагорную поддерживает персона более влиятельная и серьезная, чем Андрей Бельянинов.