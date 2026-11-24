Государственная налоговая служба пока не намерена вводить жесткие меры против предпринимателей, принимающих оплату на личные QR-коды вместо корпоративных. Об этом сообщил глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов, отвечая на вопрос о переводах за товары и услуги на счета физических лиц.

По его словам, проблема использования личных QR-кодов вместо бизнес-счетов актуальна не только в Кыргызстане, но и в других странах.

Алмамбет Шыкмаматов отметил, что налоговая теоретически может инициировать законодательные изменения, обязывающие банки блокировать счета при выявлении подозрительных операций. Например, если на счет физического лица за короткое время поступает большое количество необычных переводов, это может свидетельствовать о том, что человек ведет предпринимательскую деятельность и уклоняется от уплаты налогов.

Однако в ГНС пока не хотят прибегать к таким мерам, поскольку это может вызвать недовольство граждан.

«Мы, в принципе, теоретически можем сейчас инициировать закон и банки обязаны блокировать. Но что с нами тогда будет? Нас просто не поймут», — заявил он.

Глава ГНС считает, что пока необходимо дать людям время привыкнуть к новым требованиям, больше разъяснять правила и стимулировать предпринимателей самостоятельно выходить из тени, а не принуждать их жесткими мерами.

Он подчеркнул, что ведомство рассчитывает на сознательность граждан и пока не считает тотальный контроль и блокировку счетов преждевременными.