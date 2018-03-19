Появился еще один покупатель на MegaCom

Компания MFT Services SA выразила заинтересованность в приобретении 100 процентов акций ЗАО «Альфа Телеком». В Фонд по управлению государственным имуществом поступило соответствующее обращение, сообщила пресс-служба ведомства.

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Фонд направил письмо компании в ЗАО «Альфа Телеком» для рассмотрения.

Предложения по ранее полученным обращениям от ряда компаний относительно покупки сотового оператора также изучаются.

В данное время проводится работа по подготовке к проведению конкурса на закупки услуг компаний по оценке 100 процентов акций ЗАО «Альфа Телеком». Приказом фонда создана межведомственная конкурсная комиссия.

По завершении процедур фонд разместит объявление о конкурсе на официальном портале государственных закупок.