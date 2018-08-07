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Экономика

Сколько стоит MegaCom? Спустя четыре месяца обсуждения тендер отменили

Фонд по управлению государственным имуществом отменил тендер по отбору компании для проведения оценки ЗАО «Альфа Телеком». Об этом сообщил портал государственных закупок.

Объявление на портале разместили 5 апреля. Вскрытие заявок состоялось 26 апреля. Однако комиссия не успела в отведенный срок изучить все документы. Срок ее работы продлили.

Однако и после комиссия не смогла выбрать оценщика. Центр оценки и экспертизы собственности AL-STAR готов назвать стоимость сотового оператора за 2,6 миллиона, ОсОО «Форпост-оценка» — за 3,4 миллиона, ЗАО «Российская оценка» — за 3,3 миллиона сомов.

Последние две компании зарегистрированы в Москве.

ФУГИ готов заплатить оценщику 3,8 миллиона сомов. Год назад 100 процентов акций ЗАО «Альфа Телеком» оценили в 13,5 миллиарда сомов.

Как рассказали 24.kg в отделе закупок ФУГИ, тендер отменили из-за того, что не утвердили программу приватизации. Пока неизвестно, будет ли объявлен повторный конкурс на выбор оценщика.
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