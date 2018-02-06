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Общество

Никак не продающийся MegaCom. Нашелся еще один покупатель

Компания ALF Consulting SA выразила заинтересованность в приобретении 100 процентов акций ЗАО «Альфа Телеком». Об этом ИА «24.kg» сообщили в Фонде по управлению государственным имуществом.

В ФУГИ поступило обращение финансового директора компании Марии Гамерданже, которая заявила о готовности купить MegaCom. Письмо направлено для рассмотрения в ЗАО «Альфа Телеком».

Напомним, 100 процентов акций ЗАО «Альфа Телеком» включены в перечень объектов, подлежащих приватизации. В настоящее время ФУГИ готовится к проведению тендера на закупку оценочных услуг. Будет проведена работа по повторной оценке объекта. Сколько заплатят оценщику, пока неизвестно.

Ранее инвестор проекта «Умный город» ОсОО «Ака минералз энд майнинг» также заявил о намерении купить MegaCom.

ЗАО «Альфа Телеком» неоднократно выставляли на аукцион, однако никто из инвесторов не проявил к нему интереса. Фонд по управлению госимуществом напрямую нашел покупателя — россиянку Елену Нагорную. Но позже и она отказалась от сделки. 100 процентов акций сотового оператора оценили в 13,5 миллиарда сомов.
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