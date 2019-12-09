Скандал с контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра

Корреспонденты «Азаттыка» и Kloop выпустили громкое журналистское расследование о нарушениях на кыргызской таможне. По их предположениям, контрабандные грузы возит семья Хабибулы Абдукадыра. 24.kg внимательно изучило, чем занимаются указанные фирмы.

Семью Абдукадыр журналисты называют влиятельным кланом, который выстроил подпольную империю грузоперевозок.

Прибыльный бизнес стал возможен, считают авторы расследования, благодаря сотрудничеству с Райымбеком Матраимовым. При этом в Кыргызстане у империи Хабибулы Абдукадыра есть несколько компаний, которые так или иначе связаны с бизнесом.

Некоторые из этих организаций давно ничего не платят в бюджет, продают свои здания. А некоторые вместо консультаций активно торгуют с Китаем.

Инвестиции и кафе

Компания Хабибулы Абдукадыра впервые «засветилась» в начале прошлого года. Тогда, напомним, ОсОО «Ака минералз энд майнинг» собиралось вложить в проект «Умный город» $9 миллионов. Позже фирма заявила о желании купить сотовый оператор MegaCom.

В это же время компания неожиданно сменила не только название, но и сферу деятельности.

Из ОсОО «Ака минералз энд майнинг», занимающегося добычей природных минералов и горных пород, она стала ОсОО «Ака Инвест», которое специализируется на прочей деятельности в области информационных технологий и вычислительной техники.

Проект «Умный город», напомним, реализовать тогда так и не удалось. Но «Ака Инвест» своего названия не сменила. Профиль компании в базе данных Министерства юстиции тоже не изменился. Учредителями ОсОО по-прежнему числятся ОсОО «Ака Петролеум» и Касым Курбанов. Последний также является и руководителем ОсОО.

Отметим, что находится фирма по-прежнему по адресу: проспект Жибек Жолу, 120, в здании кафе «Кашгарка». Правда, кафе уже давно не работает. Осенью на нем появилось объявление о продаже. Здание остается закрытым.

Согласно данным портала «Открытый бюджет», ОсОО «Ака Инвест» заплатило 6 миллионов 137,3 тысячи сомов налогов.

При этом сведения о поступлении налогов есть только за 27-28 июля 2015-го и с января по август 2018-го. Никаких перечислений с августа 2015 года до начала прошлого года компания не делала. Данных о налоговых отчислениях фирмы с августа 2018-го в открытых источниках тоже нет.

Интересно, что по одному адресу с «Ака Инвест» зарегистрированы еще два ОсОО — «Штарк Групп» и LINOАSIA («ЛИНОАЗИЯ»).

ОсОО «Штарк Групп» занимается оптовой неспециализированной торговлей и зарегистрировано в ноябре 2017 года. Учредителем и руководителем является Касым Курбанов. Налоги и платежи фирма платит исправно. За два года она перечислила в бюджет 2,5 миллиона сомов.

В основном это таможенные платежи, сборы за таможенные платежи и уплата налога на добавленную стоимость (НДС) на товары из третьих стран.

У ОсОО LINOАSIA («ЛИНОАЗИЯ») другие учредители — Манап Таштемиров и Алмазбек Соотканов. Компания зарегистрирована в мае 2005-го. Вид ее деятельности в базе не указан. Интересно, что налоги организация в последний раз платила в 2013-2014 годах. Всего 1 тысячу 338 сомов. Это был подоходный налог с заработной платы.

Когда ОсОО «Ака минералз энд майнинг» меняло название на «Ака Инвест», у него сменился и адрес регистрации. Изначально компания располагалась в Бишкеке в частном доме на улице Воронежской, 21.

Сегодня в базе данных Министерства юстиции по этому адресу зарегистрированы три фирмы. Во всех учредителем или руководителем числится Касым Курбанов.

ОсОО TRASH UTILIZATION («ТРЕШ УТИЛИЗЕЙШН») учредили в августе 2012-го Касым Курбанов и Митев Росен Митков. Компания официально занимается обработкой и уничтожением безопасных отходов. Из налоговых отчислений за организацией числится только платеж в 292 сома в апреле 2015 года за дубликат свидетельства. Касым Курбанов числится в ней руководителем.

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ОсОО «Сахих» создал в мае 2012-го Таир Исабаев, а руководителем назначил Касыма Курбанова. Фирма занимается прочей дополнительной деятельностью, направленной на поддержание бизнеса. Она исправно платит налоги. Правда, перечисления с 2013 по 2018 год составили лишь 72 тысячи сомов. Деньги перечислены для оплаты подоходного налога, налогов на прибыль, с продаж и сбора за вывоз мусора.

ОсОО ALWIN («АЛВИН») учредил в мае 2008-го и с тех пор руководит им Касым Курбанов. Чем занимается организация, неясно, как и то, сколько налогов она уплатила за 11 лет работы. Данных о перечислении средств в бюджет нет.

Чем занимается «Абу-Сахий»

В журналистском расследовании упоминается, что для перевозки грузов из КНР Хабибула Абдукадыр основал компанию «Абу-Сахий». «В последующие годы семейный клан во главе с Абдукадыром превратил «Абу-Сахий» в настоящую транспортную империю, которая ввозила товары из Китая по маршрутам древнего Шелкового пути», — отмечается в расследовании.

В базе данных Министерства юстиции Кыргызстана зарегистрированы две фирмы с названием «Абу-Сахий».

При этом одна до сих пор работает, а по второй идет регистрация прекращения деятельности.

Первое ОсОО «Абу-Сахий» зарегистрировано в июне 2016 года, однако уже в марте 2010-го регистрация прекращена. Его учредителем и руководителем являлся Жасурбек Жораханов. Компания была зарегистрирована в Кара-Суйском районе Ошской области и занималась деятельностью общественных организаций (объединений) в области экономического, социального и общинного развития. Никакой информации об уплате налогов фирмой нет.

А вот вторая компания более активна. Представительство ОсОО «Торговая компания по импорту и экспорту «Абу-Сахий», Синьцзян» в Кыргызстане зарегистрировано также в Кара-Суйском районе Ошской области в июне 2012 года. Учредителем является ОсОО «Торговая компания по импорту и экспорту «Абу-Сахий», Синьцзян», а руководителем — Дилмурат Касымов.

Представительство ОсОО «Абу-Сахий» в КР занимается исследованием конъюнктуры рынка и изучением общественного мнения.

В налоговых перечислениях организации в пользу бюджета указаны имя некоего Пархати Аили (Аали, Али) и сельская управа Кашкар Кыштак, которая также упоминалась в журналистском расследовании. А фамилия Пархати мелькала в СМИ в связи с деятельностью бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Напомним, что после президентских выборов в октябре 2017-го одним из соучредителей компании бывшего главы государства «Форум» стал некий Пархати Субихи Вуфуерович. Он владеет «Инвестиционной компанией «Хуасинь», которая в 2015 году выиграла конкурс на разработку сурьмяного месторождения.

Вместе с «Хуасинь» в конкурсе участвовала также фирма «Ака минералз энд майнинг».

С 2013 по 2018 год представительство ОсОО «Торговая компания по импорту и экспорту «Абу-Сахий», Синьцзян» в Кыргызстане заплатило 75 миллионов 27,6 тысячи сомов налогов и платежей.

Компания, которая официально занимается исследованиями, регулярно платит таможенные платежи и сборы, транспортный налог, экологический сбор, подоходный налог, налоги с продаж и на добавленную стоимость.

Еще один интересный факт. Адрес регистрации и первой фирмы «Абу-Сахий», и второй находится по одной улице — Нурахунова с разницей в несколько домов.

Налоги от «Абдыраз»

Еще одна организация, которая упоминается в журналистском расследовании, — ОсОО «Абдыраз». Согласно базе данных Министерства юстиции, компания зарегистрирована в Ноогардане Кадамджайского района Баткенской области в июне 2011-го. В октябре 2015 года она прошла перерегистрацию.

Руководителем и учредителем ОсОО «Абдыраз» указана Назия Турдалиева.

Настоящим владельцем фирмы называют убитого в Турции Айеркена Саймаити. В 2014-м он получил в ней долю 60 процентов. Компания управляет рынком «Ноогардан-Атуш», который находится на кыргызско-узбекской границе.

По версии СМИ, через свои китайские фирмы семья Хабибулы Абдукадыра заключала контракты с Саймаити и его компанией «Абдыраз». Смысл контрактов был в том, чтобы создавать видимость того, что Айеркен Саймаити успешно продавал их товары на своем рынке «Ноогардан-Атуш». Однако в реальности товары уходили на иностранные рынки.

С 2013 по 2018 год ОсОО «Абдыраз» заплатило налогов на 430 миллионов 691,2 тысячи сомов.

При этом самые большие отчисления в казну приходятся на 2017-й. Организация платит земельный налог, НДС, налог с продаж, таможенные пошлины. Один из платежей делал некий YIMAMU MAIMAITILI. Напомним, что один из братьев Хабибулы Абдукадыра — Хадир — носит фамилию Маймаитили.