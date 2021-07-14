Кабинет министров хочет продать акции 32 государственных объектов. Каких?

Кабинет министров планирует продать акции 32 государственных объектов, в том числе ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom). Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат парламента Дастан Бекешев.

По его данным, кабмин направил Жогорку Кенешу на рассмотрение проект документа о продаже госпакетов акций в следующих компаниях: «Альфа Телеком» — 100 процентов, Гарантийный фонд — 14,09 процента, «Керемет банк» — 0,74 процента, Евразийский сберегательный банк — 76,56 процента.

Дастан Бекешев также проинформировал, что против продажи «Альфа-Телеком» выступает ГКНБ.

«Скорее всего, в будущем опять все превратится в уголовные дела и разбирательства — кто, как и почему голосовал», — поделился опасениями депутат.

Отмечается, что всего в списке 32 гособъекта. Жогорку Кенеш проект этого документа еще не рассматривал.