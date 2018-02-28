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Экономика

Третий покупатель за месяц. Кто еще готов купить MegaCom

В ФУГИ поступило обращение компании Goldenkey Asset Investment & Management относительно заинтересованности в приобретении 100 процентов акций ЗАО «Альфа Телеком». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Обращение Goldenkey Asset Investment & Management направлено в ЗАО «Альфа Телеком» для его рассмотрения в установленном порядке.

В начале февраля в ФУГИ поступило обращение от швейцарской компании ALF Consulting SA. До этого инвестор «Умного города» «Ака минералз энд майнинг» также заявил о намерении купить MegaCom.

Напомним, 100 процентов акций ЗАО «Альфа Телеком» включены в перечень объектов, подлежащих приватизации. В настоящее время ФУГИ готовится к проведению тендера на закупку оценочных услуг для повторной оценки компании. Сколько заплатят оценщику, пока неизвестно.

ЗАО «Альфа Телеком» неоднократно выставляли на аукцион, однако никто из инвесторов не проявил к нему интереса. Фонд по управлению госимуществом напрямую нашел покупателя— россиянку Елену Нагорную. Но позже и она отказалась от сделки. Тогда 100 процентов акций сотового оператора оценили в 13,5 миллиарда сомов.
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