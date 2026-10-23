Вечерний дайджест: основные события 23 октября в Кыргызстане

Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги вторника, 23 октября.

***

В Кыргызстане хотят отменить два ограничения, действующие в рамках земельной амнистии.

***

В Бишкеке произошло массовое ДТП с участием автобуса № 166 и четырех легковых автомобилей. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних.

***

В Бишкеке за неполные два дня продали уголь из семи вагонов из десяти, доставленных на базу по проспекту Дэн Сяопина, 306б.

***

Садыр Жапаров выразил недовольство работой руководителей Джалал-Абадской области и правоохранительных органов, которые годами не могут решить проблемы граждан.

***

Садыр Жапаров во время встречи с жителями Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области, отвечая на жалобу одного из граждан, заявил, что спит всего 4 часа в сутки, а остальные 20 часов посвящает работе.

***

В Бишкеке 26 октября планируют дистанционно отключить электроэнергию более чем 6 тысячам абонентов, имеющих задолженность за электричество.

***

Интерес к тесту на знание государственного языка вырос на фоне подготовки к президентским выборам. Но с первой попытки его сдают только 18 процентов участников.

***

В секторе здравоохранения есть риск коррупционных проявлений при госпитализации пациентов, необходимости операций или получения справок, а также больничного листа.

***

В Бишкеке после крупного пожара на рынке в жилмассиве «Дордой», в результате которого повреждены 25 торговых контейнеров, возбуждено уголовное дело.

***

Оставайтесь в курсе главных событий — подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы оперативно получать важные новости.