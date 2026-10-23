В понедельник в Бишкеке отключат свет более чем 6 тысячам должников

В Бишкеке в понедельник, 26 октября, планируют дистанционно отключить электроэнергию более чем 6 тысячам абонентов, имеющих задолженность за электричество. Об этом сообщили в Бишкекском предприятии электрических сетей — филиале ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

По данным предприятия, отключения будут проводиться автоматически с помощью интеллектуальных счетчиков АИСКУЭ.

Энергетики призывают горожан своевременно погасить задолженность, чтобы избежать отключения электроэнергии.

Проверить состояние лицевого счета можно на официальном сайте предприятия в разделе «Баланс абонента». Для бытовых потребителей также доступно мобильное приложение «Мой свет», которое можно скачать в Google Play и App Store.

При возникновении вопросов абоненты могут обратиться в круглосуточный колл-центр по короткому номеру 105, телефонам 0772001209 и 0556001209, а также через WhatsApp по номеру 0702001209.

Оплатить счета можно через банковские приложения, электронные кошельки, платежные терминалы и кассы банков.

В предприятии подчеркнули, что платежи за электроэнергию проводятся в режиме реального времени, поэтому абонентам рекомендуют погасить долги до запланированного отключения.