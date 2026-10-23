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Второе массовое ДТП за неделю. В Бишкеке автобус протаранил четыре авто

09:28, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Бишкеке произошло массовое ДТП с участием автобуса № 166 и четырех легковых автомобилей. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции.

Авария произошла 22 октября около 23.00 на пересечении улиц Курманджан Датки и Исакеева.

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По предварительным данным, водитель автобуса 1972 года рождения двигался по улице Курманджан Датки в южном направлении. При повороте налево он столкнулся с Kia Morning и Hyundai Sonata.

После столкновения автобус продолжил движение и врезался в электромобиль BYD, следовавший по улице Исакеева. Затем автобус столкнулся с Volkswagen Passat и остановился.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Водитель Kia Morning 2009 года рождения получил травмы головы и тела. Его госпитализировали в Городскую больницу № 3.

Пассажир той же машины, также 2009 года рождения, получил травму таза и был доставлен в Городскую больницу № 4.

Водители Hyundai Sonata и BYD получили легкие телесные повреждения и обратились за медицинской помощью.

В настоящее время сотрудники милиции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Отметим, что это уже второе массовое ДТП с участием общественного транспорта в Бишкеке за неделю. Вечером 15 октября на пересечении проспекта Чуй и улицы Лермонтова автобус № 38 столкнулся с шестью машинами.

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