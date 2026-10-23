После пожара на «Дордое» возбуждено уголовное дело. Сгорели 25 контейнеров

В Бишкеке после крупного пожара на рынке в жилмассиве «Дордой», в результате которого повреждены 25 торговых контейнеров, возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает две возможные причины возгорания — нарушение правил безопасности при сварочных работах и короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

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Пожар произошел 22 октября около 19.40 в жилмассиве «Дордой», на пересечении улиц Дордой-6 и Ибраимова. По данным милиции, первоначально огонь возник в складском помещении, ранее известном под названием «Лампос», расположенном между торговыми объектами «Свет Про» и «Мир Люстр».

Впоследствии пламя перекинулось на соседние контейнеры, в которых хранились люстры и другие осветительные приборы.

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По предварительной информации МЧС, площадь пожара составила около 1 тысячи квадратных метров, повреждены 25 контейнеров. К тушению привлекли 7 пожарных расчетов и 45 сотрудников чрезвычайного ведомства.

Для охраны территории и предотвращения возможных краж и мародерства на место происшествия направили 200 сотрудников УВД Свердловского района. Нарушений общественного порядка не зарегистрировано.

В результате пожара никто не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 275 УК КР «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности тяжкий или особо тяжкий вред».

Назначена судебная пожарно-техническая экспертиза, которая должна установить точную причину возгорания.

В настоящее время следователи устанавливают размер материального ущерба. Территория пожара остается под охраной милиции, расследование продолжается.