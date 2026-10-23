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Операции и выдача больничного — о рисках коррупции рассказали в Минздраве

12:43, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

В секторе здравоохранения есть риск коррупционных проявлений при госпитализации пациентов, необходимости операций или получения справок, а также больничного листа. Об этом сегодня в эфире сообщил завотделом правового обеспечения Министерства здравоохранения Достонбек Сатторов.

По его словам, иногда больному могут сказать, что в больнице нет мест или нужно дождаться очереди.

«Чтобы сократить время ожидания, пациентам могут предложить заплатить мимо кассы. Напомню: все услуги, предусмотренные Программой государственных гарантий, оказываются бесплатно или по сооплате. Все это зафиксировано законодательно. Цифровизация также помогает минимизировать коррупционные риски. К примеру, справки или лист нетрудоспособности можно получить через приложение «Тундук», — сказал Достонбек Сатторов.

Он не ответил на вопрос, сколько жалоб на коррупцию в организациях здравоохранения поступило за последний год в Минздрав.

«В основном к нам поступают обращения по вопросу качества лечения. Что касается коррупции, то многие не рискуют жаловаться, ведь в это время их близкий человек находится в больнице, и его жизнь и здоровье важнее. Но при наличии доказательств я бы посоветовал обращаться сначала к руководству самой больницы, а затем в правоохранительные органы. Ведь коррупция является преступлением», — добавил Достонбек Сатторов.

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