Спрос на уголь в Бишкеке вырос: семь вагонов продали за два дня

В Бишкеке за неполные два дня продали уголь из семи вагонов из десяти, доставленных на базу по проспекту Дэн Сяопина, 306б.

Как сообщает генеральный директор ОАО «Кыргызкомур» Рустамбек Садыралиев, вагоны привезли 21 октября. По состоянию на 15.00 22 октября оставшиеся три вагона уже выгрузили, они ждут покупателей. Всего на складе около 200 тонн угля.

По словам Рустамбека Садыралиева, жители столицы стали активнее закупать топливо, чтобы подготовиться к зиме. Ранее с этой базы продали 2,5 тысячи тонн угля.