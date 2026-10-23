«Сплю 4 часа, работаю 20». Жапаров рассказал о своем рабочем графике

Президент Садыр Жапаров во время встречи с жителями Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области, отвечая на жалобу одного из граждан, заявил, что спит всего 4 часа в сутки, а остальные 20 часов посвящает работе.

Один из участников встречи рассказал, что неоднократно пытался попасть на личный прием к главе государства. По словам мужчины, он несколько раз приезжал с обращениями, однако встретиться с президентом так и не смог.

В ответ Садыр Жапаров объяснил, что физически не имеет возможности лично принять всех желающих.

«Не надо говорить, что не смогли попасть ко мне на прием. Вас 7,5 миллиона, а я один президент. Если каждый будет приходить ко мне, я же не смогу всех принять. У меня есть свой график работы. Я и так из 24 часов сплю всего 4 часа, остальные 20 часов нахожусь на работе», — заявил он.

Глава государства добавил, что даже при таком графике ему не хватает времени на решение всех вопросов.

При этом он поручил ответственным руководителям разобраться с обращением жителя, который заявил о возможных незаконных действиях отдельных сотрудников правоохранительных органов.

В частности, Садыр Жапаров потребовал установить, действительно ли у граждан незаконно требовали деньги, кто именно их передавал и в каких размерах.

Встреча президента с жителями Базар-Коргонского района проходила в формате открытого диалога. Граждане поднимали вопросы земельных споров, строительства дорог, социальной инфраструктуры и работы государственных органов.