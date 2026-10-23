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24.kg

В Кыргызстане отменяют ограничения по земельной амнистии

09:18, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане предусматривается отмена двух ограничений, действующих в рамках земельной амнистии. Изменения в Указ президента от 15 декабря 2025 года № 364 содержатся в новом документе.

Первое изменение касается работы комиссий по земельной амнистии при мэриях и местных государственных администрациях.

Согласно действующему указу, их работа по отдельным категориям земельных участков приостановлена до 15 декабря 2026 года. Теперь этот пункт предлагается полностью исключить.

Второе изменение касается условий признания земельных участков объектами амнистии.

Действующая редакция предусматривает, что под соответствующее положение подпадают участки с индивидуальными жилыми домами, в том числе недостроенными, расположенные в массивах хаотичной застройки, сформированных до 1 декабря 2021 года. При этом заявления граждан должны были быть поданы не позднее 1 июля 2025-го.

Новый указ исключает этот подпункт целиком.

Таким образом, из президентского указа убирают норму о приостановке работы комиссий и отдельное положение, ограничивающее круг объектов земельной амнистии по срокам застройки и подачи заявлений.

Однако это не означает автоматического узаконения всех земельных участков. Порядок оформления прав собственности также регулируется законодательством о земельной амнистии и постановлениями кабинета министров.

Указ вступает в силу через семь дней.

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