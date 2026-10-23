Садыр Жапаров отчитал руководство Джалал-Абадской области

Президент Садыр Жапаров выразил недовольство работой руководителей Джалал-Абадской области и правоохранительных органов, которые годами не могут решить проблемы граждан. Во время встречи с жителями Базар-Коргонского района он потребовал разобраться с земельными и имущественными спорами и прекратить затягивание рассмотрения обращений.

Поводом стали многочисленные жалобы местных жителей. В частности, одна из женщин рассказала, что уже 10 лет несколько семей не могут решить земельный спор. По ее словам, восемь семей приобрели участки, получили государственные акты и построили дома, однако позднее появился человек, заявивший права на эту землю. После судебных разбирательств возникла угроза сноса домов.

Глава государства потребовал объяснить, почему проблему не удалось решить за столь продолжительное время.

Выслушав представителей государственных органов, он напомнил, что еще в начале года собирал руководителей региона и поручал им выявлять подобные конфликты и добиваться их разрешения.

«Я же собирал вас в начале года, в марте или апреле, и поручал находить такие проблемы в каждом районе, решать их и ставить точку. Не заставляйте людей бесконечно спорить между собой. Получается, вы вообще ничего не сделали. Какие проблемы были в начале года, такие и остались», — заявил Садыр Жапаров.

Он поручил руководству области, прокуратуре, милиции и другим ответственным органам собрать информацию по всем обращениям и совместно разобраться в ситуации.

«Если вы не решите эти проблемы, то кто их решит? Губернатор, областной прокурор, суд, ГКНБ, МВД — все должны разобраться», — подчеркнул президент.

Он потребовал после завершения поездки по региону, в начале ноября, собрать ответственных руководителей и предметно рассмотреть накопившиеся жалобы.

Отдельно глава государства раскритиковал практику многолетнего рассмотрения обращений без конкретного результата.

Во время встречи одна из жительниц пожаловалась на проблемы с пенсионными отчислениями бывших работников предприятия. По ее словам, обращения неоднократно перенаправляли из одного государственного органа в другой, но вопрос так и не был решен.

Выслушав объяснения представителей прокуратуры, Садыр Жапаров потребовал ускорить проверку.

«Не затягивайте такие вопросы на годы. Если можете решить, решайте. Если не можете, объясните человеку, что говорит закон и почему решить вопрос невозможно», — заявил он.

Президент подчеркнул, что граждане должны получать конкретные ответы на свои обращения, а не годами ходить по государственным учреждениям в поисках решения.

В ходе встречи он также поручил повторно проверить обстоятельства предоставления земельных участков за пределами официально трансформированных территорий, в том числе действия бывших местных чиновников и сотрудников кадастра.