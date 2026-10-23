Тест на знание кыргызского языка: с первой попытки его сдают лишь 18 процентов 

Интерес к тесту на знание государственного языка вырос на фоне подготовки к президентским выборам. Потенциальные кандидаты в президенты Омурбек Суваналиев и Сыймык Жапыкеев не смогли набрать необходимое количество баллов. Жапыкеев прошел тест повторно. Исхак Масалиев также сдал экзамен. Результаты их тестирования пока неизвестны.

Тем временем общественный деятель Илим Карыпбеков решил проверить на себе, насколько сложен тест. По его мнению, чтобы не сдать такой экзамен, нужно либо плохо знать кыргызский язык, либо специально постараться его провалить.

Почти четыре из пяти не сдают с первой попытки

Насколько сложен тест на самом деле? Редакция 24.kg проанализировала результаты тестирования за январь — октябрь 2026 года. Выяснилось, что с первой попытки экзамен сдают лишь 18 процентов участников.

Результаты тех, кто сдает тест на знание государственного языка впервые и повторно, публикуются на сайте «Кыргызтест». Мы скачали и изучили 200 файлов с результатами тестирования.

С начала года уровень владения кыргызским языком проверили более 30 тысяч человек.

Из них 21 тысяча 552 человека сдавали тест впервые. Успешно пройти его с первой попытки удалось 3 тысячам 859 участникам. Это 17,9 процента.

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Если учитывать тех, кто сдал тест с первой попытки, а также участников, которым удалось получить необходимый балл при повторной сдаче, доля успешно прошедших тест составляет около 41 процента от общего числа участников.

Мы также запросили данные у «Кыргызтеста». По информации госучреждения, с начала года по 1 октября было проведено 30 тысяч 525 тестирований. При этом в представленных данных нет разбивки по попыткам сдачи.

Согласно данным «Кыргызтеста», необходимый уровень владения государственным языком подтвердили 13 тысяч 278 человек — 43,5 процента от общего числа тестирований. Этот показатель близок к результатам нашего анализа.

Где участники чаще всего не сдают тест

До сентября тест на знание кыргызского языка состоял из пяти блоков. Со 2 сентября блок «Лексика и грамматика» временно перестали выделять отдельно — его содержание включили в другие субтесты.

Анализ показал, что сложнее всего участникам даются письмо и устная речь. До сентября их не сдавали больше половины кандидатов.

Чтение и аудирование даются легче. В целом с первой попытки все блоки сдают реже. До сентября это удавалось примерно каждому пятому участнику, а после — только каждому девятому.

Как проходит тест и кому какой уровень нужен

«Кыргызтест» — государственная система оценки уровня владения кыргызским языком. Экзамен включает пять частей: «Лексика. Грамматика», аудирование, чтение, письмо и говорение. Уровень оценивают по шкале от A1 (элементарный) до C1 (высокий).

На выполнение заданий отводится 2 часа 50 минут. Самая объемная часть — лексика и грамматика: 90 заданий за 70 минут. На аудирование и чтение предусмотрено по 30 заданий, на письмо и устную речь — по три задания.

Требуемый уровень зависит от категории работников. Государственные и муниципальные служащие должны владеть кыргызским языком на уровне не ниже B1 с 2025 года, а с 2027 года — B2. Для сотрудников государственных и муниципальных предприятий, учреждений и организаций, включая педагогов, научных и медицинских работников, уровень B1 установлен с 2026 года, B2 — с 2028 года. Для представителей этнических меньшинств — граждан Кыргызстана, постоянно проживающих в стране, предусмотрены отдельные требования: A2 с 2026 года и B1 с 2028 года.

Пройти тренировочные тесты и ознакомиться с форматом экзамена можно на официальном сайте «Кыргызтеста».