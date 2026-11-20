После того как около 150 кыргызстанцев, направлявшихся на умру, застряли в Ташкенте, возник вопрос, почему паломники выбирают вылет из соседней страны, хотя из международных аэропортов Бишкека и Оша есть прямые рейсы в Саудовскую Аравию?

Одной из причин стало отсутствие прямого авиасообщения в предыдущие месяцы. Из-за ситуации на Ближнем Востоке рейсы из Кыргызстана возобновились только в начале ноября.

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Как сообщил 24.kg руководитель отдела умры муфтията Азизбек Туташпаев, по объяснению компании «Нур Умра Трэвел», пакеты для паломников были проданы еще летом. Тогда прямых рейсов из КР не было, и это стало одной из причин выбора маршрута через Узбекистан.

Тем временем в социальных сетях обсуждают, что на решение паломников могла повлиять комиссия муфтията в размере 9 процентов от стоимости пакета. Введение сбора объясняли необходимостью направлять эти средства на выплату зарплаты имамам. Пользователи отмечают, что в пересчете на одного человека комиссия может составлять около 100 долларов и увеличивать стоимость поездки.

Однако Азизбек Туташпаев не согласен с тем, что комиссия стала основной причиной выбора соседней страны. По его словам, прежде всего на стоимость поездок влияют цены на топливо в Кыргызстане и соседних государствах — Казахстане и Узбекистане. Кроме того, свою роль играет конкуренция между перевозчиками.

«Есть экономические факторы, связанные с ценами на топливо, а также вопросы конкуренции. Например, в прошлом году граждане Узбекистана летали через нас, потому что это было выгоднее. В этом году ситуация сложилась наоборот», — отметил глава отдела умры.

Напомним, муфтият аккредитовал 36 туркомпаний для организации поездок на умру в 2026-2027 годах.