В Международный день женского предпринимательства в ресурсном центре «Эне Үйү» 19 ноября открылся швейный цех для молодых матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Новая мастерская позволит женщинам осваивать швейное дело, приобретать профессиональные навыки и получать доход, оставаясь рядом со своими маленькими детьми.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции КР Аида Исатбек кызы, глава структуры «ООН-женщины» в КР Саед Садык, руководитель секретариата по защите прав женщин, детей и гендерного равенства при торага Жогорку Кенеша КР Нуржамал Жоробекова и представители организаций-партнеров.

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Директор ресурсного центра «Эне Үйү» Назгуль Турдубекова ознакомила гостей с деятельностью центра и представила возможности новой мастерской.

Особую значимость открытия подчеркнули сами мамы.

«Теперь я смогу работать, не оставляя ребенка, и продолжать грудное вскармливание», — поделилась одна из участниц.

Другая мама рассказала, что мечтает научиться вышивать национальные кыргызские узоры и в будущем зарабатывать своим мастерством.

Женщины отметили, что особенно важно расположение мастерской непосредственно в центре: это позволит совмещать работу с заботой о детях, не разлучаясь с ними.

«Мы хотим, чтобы женщинам не приходилось выбирать между ребенком и работой. У каждой мамы должна быть возможность заботиться о малыше, развиваться профессионально и обретать финансовую самостоятельность», — отметила Назгуль Турдубекова.

Швейный цех «Эне Үйү» — это не только возможность получить профессию и заработок, но и важный шаг к сохранению семьи, материнства и уверенности женщины в собственном будущем.