В Бишкеке водитель общественного транспорта погиб после того, как автобус начал самостоятельно двигаться и наехал на него. ДТП произошло 19 ноября около 15.50 на пересечении улиц Интергельпо и Кен-Суу, напротив школы № 57.

Как сообщили в Управлении патрульной службы милиции, по предварительным данным, водитель 1972 года рождения завершил работу на маршруте № 10 и вышел из автобуса марки «Анкай».

После этого транспорт самостоятельно покатился с запада на восток. Водитель бросился к пассажирской двери, пытаясь остановить автобус, однако споткнулся, упал и оказался под колесами транспортного средства.

Продолжив движение, автобус столкнулся с двумя припаркованными у обочины автомобилями — Toyota Prius и Mazda 626 — напротив школы № 57, после чего остановился.

Водителя доставили в больницу на машине скорой помощи, однако по дороге от полученных травм он скончался.

В настоящее время устанавливается, был ли автобус поставлен на ручной тормоз после завершения маршрута.