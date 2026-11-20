Кабмин внес изменения в механизм субсидирования импорта и продажи горюче-смазочных материалов. Теперь государственная поддержка будет распространяться не только на бензин АИ-92, но и на марку ЭКО-93.

Кроме того, кабмин установил отдельную цену на дизельное топливо для ОАО «Кыргызкомур». Поставщик, определенный правительством для обеспечения топливом государственных и муниципальных предприятий и организаций с долей государства не менее 50 процентов, должен продавать компании дизель по 92,85 сома за литр. В эту сумму включены налоги и обязательные платежи.

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Также Служба антимонопольного регулирования получила право дополнительно проверять расчеты и документы компаний, получающих субсидии. Если по итогам анализа возникнет необходимость изменить размер выплат, служба сможет внести соответствующее предложение межведомственной рабочей группе.

Напомним, в мае кабмин ввел государственное субсидирование импорта ГСМ сроком на четыре месяца, а затем продлил эту меру до конца 2026 года. Летом в Антимонополии сообщали, что фактическая стоимость литра бензина АИ-92 составляет 111–118 сомов, тогда как на заправках его продают по 87,9 сома. Таким образом, государство компенсирует от 23,1 до 30,1 сома за каждый литр.

В 2027 году на поддержку рынка ГСМ планируют выделить 5 миллиардов сомов.