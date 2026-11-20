Более семи месяцев продолжается проверка инцидента с нештатным корреспондентом 24.kg Нуржамал Ганыевой в УВД Оша. За это время следователи трижды отказывали в возбуждении уголовного дела. Все три постановления прокуратура отменила и внесла в ГКНБ представление об устранении нарушений, связанных с действиями следователя.

Проверки других госорганов выявили нарушения при передаче экстренного сообщения и недостатки в организации медицинского документирования насилия.

24.kg изучило официальные ответы ведомств и восстановило хронологию событий. Копии документов есть в распоряжении редакции.

Что произошло 11 апреля

Журналистка Нуржамал Ганыева 11 апреля 2026 года прибыла в УВД Оша после обращений граждан по поводу действий милиции в ситуации со строительной компанией «Визион Групп».

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Во время съемки обращений граждан сотрудники УВД потребовали прекратить видеозапись, сославшись на наличие боеприпасов на территории управления. Несколько сотрудников милиции окружили журналистку, толкали, прикасались к телу без согласия и препятствовали съемке.

После инцидента ей стало плохо, и она попросила вызвать медицинскую помощь. Скорая прибыла примерно через два часа — после обращения редакции 24.kg.

Запись с камер УВД Оша издание не получило. На кадрах, снятых журналисткой, видно, как ее толкают, хватают за пиджак и оттесняют в сторону в присутствии других людей.

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Пятерым сотрудникам УВД напомнили о законе

Служебную проверку действий сотрудников первоначально проводило само УВД Оша.

В его официальном ответе от 27 апреля названы пять сотрудников милиции: полковник Нургазы Калматов, подполковник Мирланбек Рахманов, майор Улан Жунусалиев, капитаны Гуламбек Икромжан уулу и Эмирлан Жумашов. Им предписали: «Впредь не допускать нарушений законодательства при исполнении служебных обязанностей».

В ответе не уточняется, какие именно нарушения выявили и получили ли сотрудники дисциплинарные взыскания.

Три отказа — три отмены

11 мая следователь УВД Оша отказал в возбуждении уголовного дела, сославшись на отсутствие состава преступления. 3 июня прокуратура отменила решение и направила материалы на дополнительную проверку.

Позднее ее передали в ГКНБ. Следователи ведомства дважды отказывали в возбуждении уголовного дела — 27 июня и 7 августа. Оба постановления прокуратура Ошской области отменила.

В ответе от 30 октября надзорный орган сообщил о внесении в ГКНБ представления об устранении нарушений нормативных правовых актов в отношении следователя. Других подробностей в ответе нет.

«Ситуация под контролем»: почему сообщение не передали скорой?

11 апреля журналистка трижды звонила на номер 112 и один раз — в службу 103.

МЧС подтвердило: в 11.52 поступило первое сообщение диспетчеру 112 о конфликте с сотрудниками УВД Оша и необходимости медицинской помощи.

Диспетчер связалась с УВД. По информации МЧС, сотрудники милиции ответили: ситуация под контролем, но сведения о необходимости медицинской помощи своевременно в скорую не передали.

В ответе МЧС говорится: «Доводы обращения в части непередачи информации о необходимости оказания медицинской помощи в службу скорой медицинской помощи нашли подтверждение в ходе служебного разбирательства».

Ведомство установило нарушение порядка приема и передачи экстренных сообщений. К моменту проверки диспетчер уволилась. Заместителю начальника Центра управления в кризисных ситуациях объявили выговор за недостаточный контроль.

Аудиозаписи звонков на номер 112, по информации МЧС, сохранены и могут быть предоставлены следствию или суду в установленном порядке.

Что ответил Минздрав

Другие выводы в ответе Министерства здравоохранения от 24 июня, подготовленном на основании проверки Фонда обязательного медицинского страхования: «Доводы об отказе диспетчеров службы 103 в оказании экстренной медицинской помощи, несвоевременном прибытии бригады скорой и ненадлежащем исполнении медиками профессиональных обязанностей не подтвердились».

При этом проверка выявила «определенные недостатки в организационной работе» по применению правил медицинского документирования насилия и пыток, утвержденных постановлением кабмина № 562. Руководству профильных учреждений поручили устранить выявленные недостатки.

В ответе от 5 августа Управление организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава со ссылкой на объяснительную заместителя директора Ошского городского центра экстренной медицинской помощи сообщило: записи звонков хранят лишь 24 часа, поэтому записи за 11 апреля автоматически удалили из памяти телефона и электронной базы.

Позднее, 28 сентября, прокуратура Оша сообщила о выговоре фельдшеру скорой помощи за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Таким образом, МЧС подтвердило нарушение при передаче сообщения из службы 112, тогда как комиссия ФОМС не установила отказа в помощи со стороны службы 103.

Что зафиксировали врачи?

После инцидента журналистка неоднократно обращалась за медицинской помощью.

14 апреля она прошла комиссионный осмотр в Ошском областном центре психиатрии и наркологии. В медицинских документах отражены жалобы на тревогу, страх, нарушения сна и другие проявления стресса. Ей назначили лечение.

Впоследствии она обращалась и к другим врачам.

Судебно-медицинская экспертиза телесных повреждений не выявила.

Журналистка считает необходимым установить: причинен ли морально-психологический вред и есть ли связь между ее состоянием и событиями 11 апреля?

Семь месяцев. Где результат?

10 ноября прокуратура направила очередное обращение журналистки руководителю Следственного управления ГКНБ по Ошу и Ошской области с просьбой проверить изложенные доводы, организовать ей личный прием и сообщить о результатах.

Спустя семь месяцев после происшествия окончательное процессуальное решение, согласно имеющимся у редакции документам, не принято.

Отмена постановлений не означает установления преступления или виновности сотрудников милиции. Но официальные документы подтверждают: ранее принятые решения следователей отменяли, а в работе отдельных экстренных и медицинских служб выявили нарушения и недостатки.

Мы наблюдаем за развитием ситуации и представим позицию правоохранительных органов по этому поводу, если она будет.