С 2000 по 2023 год рождаемость среди девушек 15-19 лет в Восточной Европе и Центральной Азии снизилась примерно на 40-50 процентов. Об этом говорится в докладе «Народонаселение мира» за 2026-й Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

По его данным, показатель составляет 18 рождений на тысячу девушек — вдвое ниже среднемирового уровня.

«Однако различия между странами велики. В Таджикистане показатель составляет 39, Азербайджане и Узбекистане — 37, Кыргызстане — 29 рождений на тысячу. В РТ лишь 33 процента замужних женщин сами принимают решения о сексуальных отношениях, контрацепции и здоровье, тогда как в среднем по региону — 70 процентов. 16,8 процента опрошенных жительниц региона, имеющих партнера, сообщили, что за последний год подвергались насилию с его стороны», — отмечают эксперты.

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Согласно докладу, в Восточной Европе и Центральной Азии наблюдается разрыв между молодыми женщинами и мужчинами. Среди опрошенных в регионе 25-29 лет в стабильных отношениях состоят 70,5 процента женщин и лишь 43,4 процента мужчин, в браке — 44,6 и 25,3 процента, а детей имеют 48,9 и 28,5 процента. При этом работают в этом возрасте 55 процентов женщин и 74,4 процента мужчин.

Желание создать семью в регионе по-прежнему велико. Среди опрошенных 25-39 лет, которые встречаются с кем-то, но не живут вместе, пожениться или съехаться хотели бы 85,7 процента женщин и 87,2 процента мужчин. Однако женщины 18-39 лет неизменно говорили о том, как трудно найти партнера с общими целями и ценностями. Кроме того, 65 процентов из них назвали недостаточное участие партнера в домашних делах и уходе за детьми важным или очень важным препятствием к материнству.