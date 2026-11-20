В Кыргызстане предлагают смягчить наказание за полное сокрытие лица в государственных учреждениях и общественных местах. Вместо действующего штрафа в размере 20 тысяч сомов нарушителям могут сначала выносить письменное предупреждение. При повторном нарушении в течение года будет применяться штраф.

Соответствующие изменения предлагают внести в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях ряд депутатов.

Согласно действующей статье 127-1 Кодекса, за полное сокрытие лица в учреждениях органов государственной власти и общественных местах предусмотрен штраф в размере 200 расчетных показателей, или 20 тысяч сомов.

Авторы законопроекта считают, что такая сумма является чрезмерной финансовой нагрузкой, особенно для граждан с невысокими доходами. По их мнению, ответственность должна быть соразмерной характеру нарушения, а ее профилактический эффект зависит не только от размера штрафа, но и от последовательности применения закона.

Предлагается ввести механизм, при котором за первое нарушение будет выноситься письменное предупреждение. Если человек повторно нарушит требования в течение года после предупреждения, его привлекут к денежной ответственности.

В обосновании также отмечается, что Кыргызстан посещают туристы из стран, где закрывающая лицо одежда является частью религиозных и культурных традиций. Снижение финансовых санкций, по мнению разработчиков, позволит избежать чрезмерных последствий для иностранных гостей, не освобождая их от обязанности соблюдать законодательство республики.

Отдельно в проекте уточняются положения о медицинских масках. Их ношение при наличии медицинских показаний остается исключением и не должно становиться основанием для привлечения к ответственности.

При этом предлагается учитывать характеристики масок: для применения исключения речь идет о промышленно изготовленных изделиях, имеющих статус медицинского изделия. Самодельные заменители не подпадают под это условие.

Авторы подчеркивают, что само наличие маски на лице не является достаточным основанием для наказания.

Уполномоченные органы должны установить все признаки правонарушения, в том числе факт полного сокрытия лица, виновность человека и отсутствие предусмотренных законом исключений.

Разработчики отмечают, что предлагаемые поправки не отменяют запрет на полное сокрытие лица, а направлены на смягчение финансовых последствий и более последовательное применение ответственности.