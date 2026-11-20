В Кыргызстане за десять месяцев зарегистрировали 23 тысячи 414 фактов семейного насилия. По данным МВД, это на 28 процентов больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В отношении лиц, совершивших семейное насилие, выдали 19 тысяч 345 временных охранных ордеров. Годом ранее их было 14 тысяч 326. Из общего количества ордеров 18 тысяч 25 получили мужчины и 1 тысяча 320 — женщины.

Среди пострадавших от семейного насилия — 17 тысяч 699 женщин, 1 тысяча 128 мужчин и 520 несовершеннолетних, в том числе 221 мальчик и 299 девочек.

В Едином реестре правонарушений зарегистрировали 7 тысяч 638 материалов, связанных с семейным насилием. По решениям судов 3 тысячи 901 человек подвергся аресту, еще 2 тысячи 362 привлечены к общественным работам. В 454 случаях суды назначили штрафы.

Кроме того, возбудили уголовные дела и начали досудебное производство по 535 фактам семейного насилия. В суд направили 326 дел, 152 досудебных производства прекратили, 34 приостановили. Еще 23 дела остаются в производстве.

В частности, зарегистрировали 31 факт убийства, 32 — причинения тяжкого вреда здоровью, 68 — истязания, 37 — изнасилования и 41 преступление по статье «Семейное насилие» УК КР.